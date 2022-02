Vse več držav uvaja sankcije proti Rusiji in ukrajinskim separatistom

Po ZDA, Evropski uniji in Veliki Britaniji so sankcije zaradi ruskega priznanja separatističnih samooklicanih ukrajinskih republik proti Rusiji uvedle oziroma napovedale tudi Kanada, Avstralija, Japonska in Nova Zelandija

Avstralski premier Scott Morrison je ob tem dejal, da za zdaj ruskega veleposlanika ne bodo izgnali iz države.

Avstralski premier Scott Morrison je ob tem dejal, da za zdaj ruskega veleposlanika ne bodo izgnali iz države, da pa se o tej možnosti pogovarja z voditelji drugih držav, poroča britanski BBC na svoji spletni strani.

Opozoril je tudi, da bi Rusija lahko polno invazijo na Ukrajino izvedela v "naslednjih 24 urah" ter ponovil stališče ZDA, da je napad na Ukrajino dejansko že začela.

Morrison, ki je ravnanje Rusije že v torek obsodil kot nesprejemljivo in neutemeljeno, je danes napovedal sankcije proti osmim varnostnim svetovalcem ruskega predsednika Vladimirja Putina oziroma članom ruskega varnostnega sveta. Med drugim ne bodo smeli v Avstralijo, sankcije pa bodo uvedli tudi proti ruskim bankam, ki so povezane z rusko vojsko, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napovedal je tudi sankcije proti separatističnima regijama Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, ki ju je Rusija po odločitvi Putina v ponedeljek priznala.

Avstralskemu uradu za imigracije pa je vlada naročila, da prednostno obravnavajo prošnje Ukrajincev za vizume. Trenutno je teh prošenj 430, med drugim za družinske in študentske vizume. V Avstraliji sicer živi okoli 38.000 ljudi ukrajinskega izvora, okoli 1400 Avstralcev pa je po besedah Morrisona trenutno v Ukrajini, poroča BBC.

Kanadski premier Justin Trudeau je v sredo dejanja Rusije obsodil kot "dodatno invazijo na suvereno državo" Ukrajino ter napovedal vrsto gospodarskih sankcij. Kanadskim državljanom bodo prepovedali nakup ruskih obveznic in finančno sodelovanje s separatističnima regijama, preprečili bodo tudi finančno sodelovanje z ruskimi državnimi bankami. Sankcije bodo uvedli tudi proti ruskim poslancem, ki so podprli priznanje Donecka in Luganska, je povedal, poroča AFP.

Kanadska obrambna ministrica Anita Anand je sporočila, da so Ukrajini poslali drugo pošiljko orožja in odredili napotitev dodatnih 460 kanadskih vojakov v sile Nata v Latviji. Več članic Nata je sicer v minulih tednih Ukrajini poslalo več letal z orožjem in vojaško opremo, navaja BBC.

Finančnim in drugim sankcijam se je pridružila tudi Japonska. Premier Fumio Kishida je zaradi ruskega napada na ukrajinsko suverenost napovedal prepoved izdajanja ruskih obveznic na Japonskem ter prepoved izdajanja vizumov in zamrznitev premoženja več ruskim posameznikom. Izpostavil je pripravljenost Tokia na dodatne sankcije v primeru stopnjevanja krize.

