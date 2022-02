Vpoklic rezervistov, ukrajinske državljane pa pozivajo, naj nemudoma zapustijo Rusijo

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je poudaril, da Ukrajina Rusiji ne bo prepustila nobenega ozemlja. V državi razglasitev izrednih razmer in mobilizacija rezervistov.

Zelenski v torek posvaril, da Kremelj s priznanjem Donecka in Luganska utira pot nadaljnjemu vojaškemu napadu na Ukrajino.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je zaradi nevarnosti ruskega napada na Ukrajino včeraj zvečer napovedal, da bo za izredno obdobje v vojsko vpoklical rezerviste. Poudaril je, da še vedno išče diplomatske poti iz krize, da pa Ukrajina Rusiji ne bo prepustila nobenega ozemlja.

Kot svojo prednostno nalogo je izpostavil ohranitev suverenosti in ozemeljske celovitosti Ukrajine. Pozdravil je sankcije, ki so jih proti Rusiji uvedle zahodne države, potem ko je Rusija v ponedeljek priznala separatistični regiji Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine ter na njuno območje napovedala napotitev "mirovnih sil", poroča britanski BBC.

Pred tem je Zelenski v torek posvaril, da Kremelj s priznanjem Donecka in Luganska utira pot nadaljnjemu vojaškemu napadu na Ukrajino.

Razglasitev izrednih razmer in mobilizacija rezervistov

Ukrajinski svet za nacionalno varnost pa je danes parlament pozval, naj zaradi nevarnosti ruskega napada za 30 dni razglasi izredne razmere v državi. Ukrajina je medtem začela mobilizacijo rezervistov, vse svoje državljane pa je pozvala, naj nemudoma zapustijo Rusijo. Kot so pojasnili, se njena agresija na Ukrajino krepi. Po ukrajinskih ocenah v sosednji Rusiji živi okoli tri milijone Ukrajincev.

Sekretar sveta za nacionalno varnost Oleksij Danilov je dejal, da mora parlament izredne razmere razglasiti v 48 urah, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Danilov je pojasnil, da bodo v okviru ukrepa oblasti okrepile varovanje javnega reda ter strateške infrastrukture, omejile bodo prevoz, okrepile pregled vozil in dokumentov državljanov.

Dejal je še, da želijo z uvedbo izrednih razmer v državi ohraniti mir, da bi njeno gospodarstvo lahko delovalo naprej. Zagotovil je, da ukrep ne bo imel radikalnega vpliva na življenje ljudi.

Ukrajina je medtem začela tudi mobilizacijo rezervistov, starih med 18 in 60 let. Pozvali so jih, naj se javijo svojim enotam. Kot so še pojasnili v vojski, posamezniku, ki se na poziv ne bo odzval ter za to ne bo imel ustreznega razloga, grozi kazen.

Ukrajina ima okoli 200.000 rezervistov poleg 250.000-članske redne vojske.

Potem ko je Rusija v ponedeljek priznala samostojnost samooklicanih proruskih republik Doneck in Lugansk na vzhodu Ukrajine, Zahod svari pred obsežnejšo rusko invazijo.

