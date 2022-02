Velika Britanija: »Obstaja velika verjetnost, da bo Putin napadel tudi ukrajinsko prestolnico Kijev«

Britanska zunanja ministrica Liz Truss je izrazila izredno veliko zaskrbljenost, ker je "Rusija obkrožila Ukrajino"

Britanska zunanja ministrica Liz Truss je izrazila izredno veliko zaskrbljenost zaradi "skorajšnje invazije na Ukrajino", ruski napad na Kijev pa označila kot "zelo realno možnost"

© Simon Dawson / No 10 Downing Street

"Obstaja velika verjetnost, da bo ruski predsednik Vladimir Putin izvedel obsežno invazijo na Ukrajino in napadel tudi ukrajinsko prestolnico Kijev," je danes opozorila britanska zunanja ministrica Liz Truss.

V pogovoru za britanski BBC je izrazila izredno veliko zaskrbljenost zaradi "skorajšnje invazije na Ukrajino", ruski napad na Kijev pa označila kot "zelo realno možnost".

V oddaji na televiziji BBC je še izpostavila, da je "Rusija obkrožila Ukrajino" in da bi zato lahko napad izvedla iz različnih smeri.

London in Washington sta zadnje tedne že večkrat navajala obveščevalne podatke, ki kažejo, da Moskva načrtuje napad na Ukrajino. Putin je tudi napovedal napotitev vojske oziroma "mirovnih sil" v separatistični ukrajinski regiji Doneck in Lugansk, a je ministrica za Sky News danes dejala, da še nimajo "popolnih dokazov, da se je to tudi zgodilo". Sedanje razmere je opisala kot dvoumne.

V primeru obsežne invazije je napovedala zaostritev sankcij proti Rusiji. "V tem primeru bodo odprte vse možnosti," je opozorila britanska zunanja ministrica Liz Truss.

V primeru obsežne invazije je napovedala zaostritev sankcij proti Rusiji. "V tem primeru bodo odprte vse možnosti," je opozorila.

Britanski premier Boris Johnson je po ruskem priznanju omenjenih separatističnih regij v torek napovedal prvi sveženj sankcij proti petim ruskim bankam in trem ruskim oligarhom. Opozoril je, da so pripravljene že nove sankcije, ki so jih pripravljeni sprožiti v primeru nove vojaške eskalacije s strani Rusije.

V odgovoru na kritike, tudi več vidnih poslancev njene konservativne stranke, da London s sankcijami "ni šel dovolj daleč", je zunanja ministrica danes dejala, da so morali "nekaj sankcij obdržati v predalu". Dodala je, da imajo "več posameznikov", proti katerim bodo uvedli sankcije v primeru obsežne invazije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

xZ6t8XzTt1Y

2OycMawaSsM