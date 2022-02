Združeni narodi: »To sploh niso mirovne sile«

"Če vojaki ene države vstopijo na ozemlje druge države brez njenega soglasja, niso nepristranski mirovniki," je poudaril generalni sekretar Združenih narodov (ZN) Antonio Guterres

Gutteres je dejal, da načela ustanovne listine ZN niso poljuben meni. Države članice so sprejele vsa načela in jih morajo tudi uporabljati.

© Jean-Marc Ferré / Flickr

Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je danes pozval Rusijo, naj v celoti spoštuje ustanovno listino ZN in obsodil rusko priznanje "neodvisnosti" dveh separatističnih ukrajinskih regij.

"Načela ustanovne listine ZN niso poljuben meni. Države članice so sprejele vsa načela in jih morajo tudi uporabljati," je Guterres povedal novinarjem.

Priznanje neodvisnosti dveh regij na vzhodu Ukrajine s strani Moskve je označil za kršitev ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"To je smrtni udarec za sporazume iz Minska, ki jih je potrdil Varnostni svet ZN," je dodal Gutteres, pri čemer se je skliceval na sporazume za mirno rešitev konflikta na vzhodu Ukrajine.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v ponedeljek napovedal, da bo vojska vzpostavila mirovno misijo na ozemljih v ukrajinski regiji Donbas, ki so že pod nadzorom separatistov, ki jih podpira Moskva.

Guterres je to potezo označil za "sprevračanje koncepta ohranjanja miru". "Če vojaki ene države vstopijo na ozemlje druge države brez njenega soglasja, niso nepristranski mirovniki. To sploh niso mirovne sile," je dejal in pozval k takojšnji prekinitvi ognja ter "vrnitvi na pot dialoga in pogajanj".

