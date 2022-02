Ameriški državni sekretar odpovedal srečanje z ruskim zunanjim ministrom

Blinken je za četrtek napovedano srečanje z Lavrovom v Ženevi odpovedal zaradi "ruske agresije na Ukrajino"

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je na skupni novinarski konferenci s kolegom iz Ukrajine Dmitrom Kulebo dejal, da je za četrtek napovedano srečanje z ruskim zunanjim ministrom Sergejem Lavrovom v Ženevi odpovedano zaradi "ruske agresije na Ukrajino".

Kuleba je na novinarski konferenci pozdravil uvedbo sankcij proti Rusiji in dejal, da so obsodbe pomembne, vendar pa te dni bolj štejejo dejanja. Menil je, da lahko ameriška strategija postopnega uvajanja sankcij deluje, če se bo vztrajno nadaljevala.

Kuleba je pred obiskom State Departmenta v Beli hiši govoril z ameriškim predsednikom Josephom Bidnom, ki je pred tem naznanil sankcije proti Rusiji zaradi priznanja dveh separatističnih regij Ukrajine in zaradi vojaške invazije. Kuleba se je ustavil tudi v Pentagonu pri obrambnem ministru Lloydu Austinu.

Bela hiša je sporočila, da je Biden ponovno potrdil zavezo ZDA ukrajinski suverenosti in ozemeljski celovitosti ter seznanil Kulebo z ameriškim odgovorom na ruska dejanja. Biden je zagotovil, da se bo ameriška varnostna in makroekonomska podpora Ukrajini nadaljevala.

Austin je na skupni novinarski konferenci s Kulebo obsodil rusko invazijo in zagotovil, da bodo ZDA še naprej sodelovale s Kijevom in zavezniki, da se izognejo nadaljnjim konfliktom. Pohvalil je "zadržanost ukrajinske vojske pred rusko agresijo, provokacijami in lažnimi obtožbami". Menil je, da se ruski predsednik Vladimir Putin lahko še vedno izogne tragični vojni po izbiri.

Kuleba je dejal, da je v Washingtonu na diplomatski misiji in dodal, da te dni diplomacija pomeni tudi obrambo in zato je obiskal Pentagon. "Moje sporočilo je enostavno - trdna Ukrajina je najboljše sredstvo za odvračanje Rusije," je dejal.

Dmitri Kuleba,

ukrajinski zunanji minister

Glavni del srečanj je za Kulebo potekal v State Departmentu, kjer je dobil trdno podporo Blinkna. V odgovoru na vprašanje glede ukrajinske želje, da vstopi v Nato, kar Putin razglaša kot razlog za zaostrovanje, je Kuleba odgovoril, da je za Putina to le izgovor.

"Nato je izbira Ukrajincev in nihče drug kot Ukrajina in Nato ne bo odločal o prihodnosti naših odnosov. Četudi ne bi storili nič, bi Putin našel izgovor, da nas česa obtoži." Glede načrtov za soočenje z rusko agresijo pa je dejal, da je prvi načrt diplomacija, če to ne bo delovalo, pa se bodo borili za vsak centimeter ukrajinskega ozemlja, za vsako mesto in vas, dokler ne bodo zmagali.

"Če bo Rusija nadaljevala zaostrovanje, bomo tudi mi."



Antony Blinken,

ameriški državni sekretar

Državni sekretar ZDA je dejal, da je Rusija povsem zavrnila diplomacijo, ko je sprožila invazijo in v tem trenutku srečanje z Lavrovom nima nobenega smisla.

Na srečanju bi se pogovarjala tudi o možnem vrhu med Bidnom in Putinom, kar je sedaj še bolj oddaljeno kot srečanje z Lavrovom. "Če se pristop Moskve spremeni, smo se pripravljeni pogovarjati," je dejal Blinken.

"Vendar pa mora Moskva pokazati, da je resna in zadnjih 24 ur je na žalost pokazala ravno nasprotno. Če bo Rusija nadaljevala zaostrovanje, bomo tudi mi," je dejal Blinken, pri čemer je mislil na sankcije proti ruskim finančnim ustanovam, ki jih je napovedal Biden.

