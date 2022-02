Janša gre v Ukrajino

Namen obiska je izkazati podporo Slovenije "ozemeljski celovitosti in suverenosti Ukrajine"

Janez Janša, predsednik slovenske vlade, se je jasno postavil na protirusko stran

© Luka Dakskobler

"Slovenski premier Janez Janša bo v četrtek in petek obiskal Ukrajino," so sporočili iz kabineta predsednika vlade. V okviru delovnega obiska se bo srečal s premierjem Denisom Šmigalom in predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Janša je skorajšnji obisk v Kijevu napovedal po pogovoru z ukrajinskim premierjem sredi meseca.

Namen obiska je "izkazati podporo Slovenije evropski in evroatlantski perspektivi Ukrajine ter potrditi zavezanost Slovenije politiki ozemeljske celovitosti in suverenosti Ukrajine v okviru njenih mednarodno priznanih meja", so sporočili iz premierjevega kabineta. Dodali so, da bo obisk hkrati "priložnost za krepitev dialoga in poglobitev dvostranskih odnosov med državama".

"Slovenija podpira ozemeljsko celovitost in neodvisnost Ukrajine ter se zavzema za deeskalacijo in mirno reševanje konflikta na vzhodu države, prav tako pa podpira tudi prizadevanja Ukrajine pri približevanju standardom evroatlantskih integracij in poziva k napredku zlasti na področju boja proti korupciji, vladavine prava in neodvisnosti sodstva," so dodali.

V premierjevem kabinetu so še poudarili, da se je "gospodarsko sodelovanje med Slovenijo in Ukrajino v zadnjih letih krepilo, blagovna menjava pa je kljub pandemiji ohranila pozitivno dinamiko". Dodali so, da so perspektivna področja za krepitev gospodarskega sodelovanja "farmacija, kmetijstvo, digitalizacija, energetska učinkovitost in okoljske rešitve".

Slovenija v Ukrajino farmacevtske izdelke, Ukrajina v Slovenijo les

Po podatkih portala Izvozno okno je lani do konca novembra blagovna menjava med Slovenijo in Ukrajino znašala skoraj 283 milijonov evrov, od tega je bilo izvoza za skoraj 219 milijonov in uvoza za nekaj manj kot 64 milijonov evrov. Leto prej je celotna blagovna menjava znašala skoraj 260 milijonov evrov.

Lani so skoraj polovico vsega slovenskega izvoza v Ukrajino predstavljali farmacevtski izdelki, medtem ko je Slovenija od tam uvozila največ lesa, lesnih izdelkov in lesnega oglja.

V premierjevem kabinetu so navedli, da bo obisk hkrati "priložnost za pregled sodelovanja v okviru razvojne in humanitarne pomoči ter sektorskega povezovanja". Slovenija pa bo ob robu obiska dostavila tudi materialno pomoč Ukrajini.

Razmere v Ukrajini so sicer zelo napete, zlasti potem ko je Rusija v ponedeljek priznala samostojnost samooklicanih republik Doneck in Lugansk na vzhodu države.

Janša je v torek obsodil rusko priznanje neodvisnosti ukrajinskih separatističnih regij. "Rusko priznanje dveh separatističnih ozemelj v Ukrajini je očitno kršenje mednarodnega prava ter dogovorov iz Budimpešte in Minska. Slovenija obsoja to nezakonito dejanje. EU mora Ukrajini ponuditi perspektivo polnopravnega članstva," je na Twitterju zapisal Janša.

V zadnjih tednih je sicer Kijev obiskalo več zahodnih državnikov, med njimi francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Olaf Scholz, ki sta obenem v prizadevanjih za diplomatsko rešitev krize obiskala tudi Moskvo. V Kijevu v četrtek pričakujejo tudi zunanje ministre baltskih držav.

Medtem ko so nekatere članice Nata in EU Ukrajini v zadnjih tednih, ko je Rusija začela kopičiti svoje vojaške enote ob meji z njo, dobavile tudi pomoč v orožju, naj bi Slovenija, kot je prejšnji teden dejal obrambni minister Matej Tonin, Ukrajini pri spoprijemanju z rusko grožnjo pomagala s tehnično opremo ter z opremo za dvojno uporabo.

Slovenska vlada je v ponedeljek na dopisni seji Ukrajini namenila materialno pomoč. Sklenila je, da ji bo preko mehanizma EU na področju civilne zaščite ob izrednih dogodkih velikega obsega, ki ogrožajo prebivalce Ukrajine, poslala materialno pomoč v obliki spalnih vreč, gumijastih škornjev, dizelskih generatorjev, rokavic in higienskih mask v skupni vrednosti 163.000 evrov.