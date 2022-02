Protikorupcijska komisija: »Minister Počivalšek je povzročil, da je bil določen ponudnik privilegiran«

Počivalšek ni imel pristojnosti, da bi direktorju zavoda za blagovne rezerve dajal navodila glede konkretnih plačil pri izvedbi konkretnih poslov

Gospodarski minister Zdravko Počivalšek je bil tudi objektivno odgovoren za ves kaos, ki je nastal pri nakupih zaščitne medicinske opreme.

© Borut Krajnc

Komisija za preprečevanje korupcije (KPK) je v okviru preiskav nabav zaščitne opreme zavoda za blagovne rezerve pri dobavitelju Geneplanet ugotovila kršitve integritete gospodarskega ministra Zdravka Počivalška, ki je posegal v delovanje zavoda, so sporočili iz KPK. V konkretnem postopku po njihovih navedbah niso bili zagotovljeni niti minimalni standardi javnega naročanja.

Kot so v sporočilu za javnost pojasnili v Komisiji za preprečevanje korupcije (KPK), je Počivalšek 18. marca 2020 v telefonskem pogovoru tedanjemu direktorju zavoda za blagovne rezerve Antonu Zakrajšku dal navodila, naj zavod izvede plačilo 100-odstotnega avansa po pogodbi, sklenjeni med zavodom in Geneplanetom za nakup ventilatorjev.

S tem je minister neutemeljeno posegal in vplival na delo zavoda za blagovne rezerve in povzročil, da je bil določen ponudnik privilegiran, saj ostalim ponudnikom takšna obravnava ni bila omogočena, so poudarili v KPK. Po njihovih navedbah je presegel svoje pristojnosti.

Počivalšek namreč ni imel pristojnosti, da bi direktorju zavoda dajal navodila glede konkretnih plačil pri izvedbi konkretnih poslov. Preiskava je po besedah KPK potrdila, da Zakrajšek brez izrecnega naročila Počivalška 100-odstotnega avansa ob zgolj 50-odstotni garanciji Geneplaneta ne bi izplačal.

Kot so dodali, bi lahko Počivalšek Zakrajšku posredoval informacije o odobritvi bančne garancije, a bi se moral vzdržati podajanja kakršnih koli navodil glede dejanj, ki so bila v izključni pristojnosti zavoda. Če je minister menil, da je zavod pri nabavah zaščitne opreme neučinkovit, bi lahko vladi predlagal, da za vodenje teh postopkov pooblasti drug organ, so pojasnili.

KPK je v okviru preiskave s Počivalškom in pričami opravila razgovore in celovito preverila vse okoliščine ravnanj z začetka epidemije covida-19. "Na podlagi vseh relevantnih dejstev je senat komisije odločil, da so ugotovljene nepravilnosti takšne, da je šlo za kršitev integritete v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije," so navedli v KPK. Ugotovitve so pravnomočne.

"Na podlagi vseh relevantnih dejstev je senat komisije odločil, da so ugotovljene nepravilnosti takšne, da je šlo za kršitev integritete v skladu z zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije."



KPK

Ob tem so zapisali še, da so v postopku upoštevali resnost in izrednost situacije, v kateri je bilo treba ravnati hitro in učinkovito ter je nujnost dobave zaščitnih sredstev narekovala tudi način izvedbe postopkov. Prav tako so pojasnili, da razumejo, da so v takšnih okoliščinah različni državni organi v postopkih pomagali zavodu za blagovne rezerve, ki mu je bila dodeljena pristojnost za nabave zaščitne opreme.

"Vendar pa je v času izrednih razmer, ki omogočajo večjo možnost morebitnih zlorab, treba na vsebino pomoči gledati restriktivno, saj ta ne bi smela predstavljati posega v postopke odločanja," so opozorili v KPK. Vendar pa da je tudi v takih razmerah treba ravnati odgovorno, transparentno in z visoko stopnjo integritete. Pri tem je ključno, da so v skladu z načelom enakopravnosti vsi ponudniki obravnavani na enak način.

"V konkretnem primeru je bil določen ponudnik privilegiran. Zaradi tega v postopkih, ki so bili zaradi nujnosti že tako izvedeni na najmanj transparenten način, niso bili zagotovljeni niti minimalni standardi javnega naročanja."



KPK

"V konkretnem primeru pa je bil določen ponudnik privilegiran. Zaradi tega v postopkih, ki so bili zaradi nujnosti že tako izvedeni na najmanj transparenten način, niso bili zagotovljeni niti minimalni standardi javnega naročanja," so navedli v KPK. Ob tem so opozorili, da se s takšnimi ravnanji izniči načelo enakopravnosti in namen pravno reguliranih postopkov, ki naj bi zagotavljali objektivno presojo.

Pričevanja in dokumente o vmešavanju predstavnikov ministrstva za gospodarstvo v posel za dobavo mask in respiratorjev s strani družbe Geneplanet so aprila 2020 predstavili v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija.