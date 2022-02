Kitajska: »ZDA povečujejo napetosti, ustvarjajo paniko in se poigravajo s časovnico vojne«

tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Chunying

Kitajska je danes obtožila ZDA, da v ukrajinski krizi prilivajo olja na ogenj oziroma da so odgovorne za naraščanje napetosti in ustvarjanje panike. Tako so ocenili v Pekingu, potem ko je Washington zaradi ruskega priznanja ukrajinskih separatističnih regij uvedel sankcije proti Rusiji in napovedal, da bo še naprej dobavljal orožje Ukrajini.

ZDA, ki še naprej prodajajo orožje Ukrajini, s sankcijami "povečujejo napetosti, ustvarjajo paniko in se celo poigravajo s časovnico vojne", je novinarjem povedala tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Hua Chunying, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ključno vprašanje je, kakšno vlogo so imele ZDA pri sedanjih napetostih v Ukrajini, meni. "Če nekdo priliva olja na ogenj, medtem ko obtožuje druge, je nemoralen in neodgovoren," je dejala.

Kitajska je po njenih besedah vse strani pozvala k spoštovanju in upoštevanju legitimnih varnostnih skrbi druge strani ter k reševanju vprašanj s pogajanji in dialogom s ciljem skupne ohranitve regionalnega miru in stabilnosti.

Na vprašanje, ali bi lahko Kitajska uvedla sankcije proti Rusiji, pa je izpostavila, da je bil Peking vedno prepričan, da sankcije niso učinkovit način za reševanje problemov.

Zaradi ruskega priznanja proruskih ukrajinskih separatističnih regij Doneck in Lugansk ter odločitve o napotitvi ruskih vojakov v obe regiji so sankcije proti Rusiji ob ZDA, EU in Veliki Britaniji uvedle oziroma napovedale tudi Avstralija, Kanada in Japonska.

Ameriški predsednik Joe Biden je v torek ob uvedbi sankcij tudi povedal, da bo Washington Ukrajini še naprej dobavljal "obrambno orožje" proti ruski invaziji ter napotil dodatne vojake v vzhodno Evropo za okrepitev Natovih zaveznic. Zagotovil je, da gre za povsem defenzivne korake.