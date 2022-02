»Volitve v Sloveniji bodo odločilne tudi za EU«

Predsednik Renew Europe o pomenu prihajajočih volitev v Sloveniji

Predsednik politične skupine liberalcev v Evropskem parlamentu Stephane Sejourne

© Enrique Prazian / WikiCommons

Prihajajoče parlamentarne volitve bodo "odločilne za Slovenijo in posledično tudi za EU", je danes na okrogli mizi o viziji prenove EU, ki sta jo pripravila evropska poslanca Irena Joveva in Klemen Grošelj (Renew Europe/LMŠ), dejal predsednik politične skupine liberalcev v Evropskem parlamentu Stephane Sejourne.

Joveva je poudarila, da si pri Renew Europe želijo takšno EU, ki ne bo odstopala od obrambe svojih vrednot, načel in temeljnih svoboščin, ter unijo, ki se bo borila proti nepravičnosti, diskriminaciji in podrejanju medijev ter sodstva.

Po besedah Joveve obisk Sejourneja vidijo kot podporo vsem tistim, ki si želijo, da se življenje v Sloveniji obrne na bolje.

Sejourne je poudaril, da želi kot predsednik politične skupine liberalcev pomagati vsem, ki se borijo za liberalen odprt politični sistem in ki predstavljajo protiutež režimom, ki se nagibajo k iliberalizmu.

Za Slovenijo meni, da ima zelo dober ugled v Evropi in da morajo liberalne stranke z rezultati na volitvah to podobo tudi ohraniti.

Na okrogli mizi je sodeloval tudi predsednik LMŠ Marjan Šarec, ki je prav tako poudaril, da so prihajajoče parlamentarne volitve pomembne za to, da Slovenija nikoli več ne skrene z evropske poti. Šarec je poudaril tudi, da si bo LMŠ kot članica Renew Europe prizadevala za Slovenijo, ki bo spoštovala človekove pravice, za zeleni prehod, vlaganje v raziskave in razvoj in temeljne evropske vrednote.

Evroposlanec Grošelj vidi obisk Sejourneja kot potrditev, da je LMŠ v jedru evropskih progresivnih liberalnih sil in da je tista politična sila, ki predstavlja jasno alternativo aktualni koaliciji. Grošelj ocenjuje, da je EU na prelomnici, zaradi česar so aprilske volitve ključne, če se želimo glede razvojnih ciljev v uniji poenotiti.

Glede krize v Ukrajini je Sejourne poudaril pomen obsodb ruskih potez in sprejetja sankcij s strani EU. Te sankcije pa morajo biti po njegovem mnenju dovolj odvračilne, da se bo javno mnenje v Rusiji spremenilo. Dodal je, da je treba skupaj razmisliti, kako bo unija nadoknadila škodo tistim državam članicam, ki jo bodo utrpele zaradi sankcij.