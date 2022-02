Počivalšek ne bo odstopil, Koritnik se ponuja za osemenjevalca žensk

Konkreten moralni bankrot

Minister Zdravko Počivalšek ne namerava odstopiti, ima celo mirno vest ...

Minister Zdravko Počivalšek seveda ne namerava odstopiti, ima celo mirno vest, kot je ponosno pribil. S takšno gesto je reagiral na ugotovitve KPK , ki je pri preiskavi nabav zaščitne opreme pri podjetju »Geneplanet diagnostika« ugotovila kršitev integritete gospodarskega ministra. Sam je celo arogantno navrgel, da to stališče »pove več o KPK-ju kot o meni«. Še več, njih poziva k odstopu, kot kozjanski bik, kar je njegov izraz zanj, pa svojega vehementno zavrača!

Kakopak nismo presenečeni, slovenska politika je dosegla zgodovinsko najnižje moralno dno, ultimativno brezno, vzporedno z dnom, ki ga doživljamo pod vladavino sedanjega avtoritarnega režima, ki ne kaže nobenega spoštovanja do sodišč, preiskovalnih organov in končno tudi ne do nadzornih organov. Tudi Počivaškov nadut značaj že poznamo in preko tviterja se je oglasil še premier Janez Janša, ki je KPK-ju očital, da se ne ukvarja s popoldanskim fušem predsednika Računskega sodišča. Kako plehka zastranitev, ponujena »napačna sled«, tako značilna za retoriko avtokratov!

Značajskost in politika

Značajska nadutost avtokratov moramo meriti tudi v odnosu do državljanov: politikom takšnega kova se preprosto fučka za volivce. Sicer manipulativno poskušajo racionalizirati svoje početje, ampak očitno so osebne koristi njihovega vladanja večje od skrbi za njihovo lastno prihodnost. Že Platon je v svoji Državi ugotavljal, da obstajajo značilnosti države v njenih različnih ureditvah, nato pa je spregovoril še o značajih, ki jim pritičejo, zakaj »človek je podoben državi«. Ta korespondenčnost med polisom in človekovim značajem, pravzaprav njegovim psihogramom in njunim sovplivanjem, zveni deplasirano v sodobni politični teoriji: zakaj bi oblike družbenih ureditev temeljile na karakterju ljudi, ki jih vodijo, zakaj bi bili polisi odvisni od značajev svojih prebivalcev?

Po Platonu v oligarhični državni ureditvi nima oblasti krepostna in strokovna oseba, temveč nekdo, ki je bogat. V tiranski polis politiki hujskajo ljudstvo, izvajajo vsa mogoča slaba dela in tiran iz zagovornika ljudstva postane njegov zatiralec, zato se mora znebiti vsakega nasprotnika in se obdati z vedno slabimi ljudmi. Po značaju je brez sramu in zadržkov, ni sposoben prepoznati moralnih norm, njegova duša je nenasitna in uboga, v njej »gospoduje majhen, najslabši in najbolj blazen del«, je polna strahu in končno tudi, kot pravi avtor, je tudi najbolj nesrečna (Država, 578b).

Te dni je pozornost javnosti plenila prostaškost v ravnanju še enega ministra iz stranke Konkretno. Sam sem za Boštjana Koritnika ugotavljal, da njegovega mačističnega imitiranja ne moremo enoznačno oceniti za seksističnega, je pa v vsakem primeru neprimerno in nedostojno. Še več, minister se je, podobno kot Počivalšek, nato branil z absurdno nelogičnimi pojasnili, na koncu pa celo v nasprotju z njimi arogantno zagrozil, da bo kazensko preganjal tiste, ki širijo videoposnetek, ki ga je kar sam objavil.

Koritnik bi rade volje volontiral med Slovenkami

Ob tem velja spomniti, da značaj nakazuje že njegov nastop dva meseca nazaj: takrat je stranka obeh ministrov napovedala, da si bodo prizadevali za večjo rodnostjo, kajti čez deset let nas bi moralo v Sloveniji nastati kar tri milijone! Kolosalni projekt, ki spominja na Janševe demografske ideje o večjem veselju do življenja, ki jih deli z Matejem Toninom in na primer Jernejem Vrtovcem.

Počivalškova obljuba o treh milijonih Slovencev je naletela na precej posmeha, zato se je novinar Kanala A odpravil tudi do Koritnika in nastal je zanimiv pogovor pred kamero:

Koritnik: Kolegice so me povprašale, če se ustvarja novo ministrstvo za reprodukcijo in če sem kandidat za ministra na tem resorju. Rekel sem, da za takšen dober namen sem pripravljen tudi volontirati.

Novinar: Ne bo zdravstvene in pokojninske reforme, se nam pa očitno obeta konkretna seks reforma.

Koritnik: Dva otroka že imam in če se malo pošalim, glede na to, kaj je nastalo iz tega, bi bilo kar v interesu naroda, če … (smeh). Treba je locirati kandidatke, pa potem doseči konsenz, informirano soglasje… Jaz sem bolj pristaš tistega, da manj govorim, pa več naredim.

Moralno dno

Morda lahko tudi tokrat ugotovimo, da je bil kontekst, v tem primeru novinarskega prispevka, rahlo humoren zaradi tabloidnega pristopa in zato se znova odpira vprašanje formata medijske naracije. Vendar ta ne more biti v posebno opravičilo. Pobalinskost avtokratov, ki ob dokazih o koruptivni praksi mimogrede pozivajo KPK k odstopu, namesto da bi odstopili sami, nato napovedujejo maksimalno razplojevanje v obsegu dodatnega milijona Slovencev, takšni, ki se v ta namen ponujajo sami, da bi volontirali med prebivalkami polisa, sicer resda z informiranim soglasjem, mimogrede pa odlično imitirajo zvite manipulatorje z ženskami in se jim vse to zdi blazno zabavno, razkriva zelo očiten slab okus, nedostojnost in samopašnost vladajočih. Ki so takšni zato, ker so ugotovili, da jim nihče nič ne more. Ker ni posledic, ker jim to dovolimo, tudi s pomočjo anemičnih medijev, in ker se jim v demokratičnem sistemu zaenkrat ne more zgoditi nič hujšega. Logika neodstopanja s položaja je dosegla svoj vrhunec v najnižjih standardih politične kulture doslej.

Moralni bankrot politike, ki ga uprizarjajo Zdravko Počivalšek, Boštjan Koritnik, Simona Kustec in drugi člani in celo ministri stranke Konkretno, je čisto zares zelo konkreten v svoji pojavni obliki; nastal je iz Cerarjevega sumljivega projekta vrnitve več etičnosti v politiko. Bolj prepoznavne ironije, ko se je namesto višjih moralnih standardov iz iste stranke narodila naduta avtokratska pobalinskost njihovih ministrov za reprodukcijo, ki bi serijsko osemenjevali ženske v nacionalnem interesu in z njimi, seveda le za zabavo in v nekakšno opozorilo drugim, mimogrede manipulirali, si skoraj ni mogoče zamisliti. Končno nas to spomni na njihove siceršnje vsakodnevne manipulacije z nami, državljani. Zlahka si predstavljamo, da bodo ob vseh svojih mačizmih, če se bo kje zapletlo, po analogiji s KPK tudi ženske tiste, ki bodo pozvane k odstopu. Ker oni, pogumni osemenjevalci, tega že ne bodo storili.

