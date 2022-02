Prve žrtve: padlo najmanj sedem ukrajinskih vojakov, še 15 jih je ranjenih

Rusko-ukrajinski konflikt je prerasel v vojni spopad

V ruskih letalskih napadih na Ukrajino je po podatkih Kijeva umrlo sedem vojakov, še 15 pa jih je ranjenih. Poleg tega pa 19 vojakov pogrešajo. Proruski separatisti so medtem sporočili, da so po ruskem vstopu v vzhodno Ukrajino zasedli dve manjši mesti. Gre za mesti Stancija Luganska in Šastija, so navedli. Prečkali so tudi reko Siverski Donec, po kateri je doslej potekala razmejitvena črta med njimi in ukrajinsko vojsko. Tudi ukrajinske oblasti v Kijevu so potrdile, da so proruske sile vstopile na ozemlja pod nadzorom ukrajinskih sil.

Ukrajinska obmejna straža pa je sporočila, da je bil v obstreljevanju ob krimski meji ubit tudi en njihov pripadnik. Obmejna straža je navedla še, da so ruske kopenske enote vdrle v Rusijo iz več smeri. V teh enotah so bili tudi tanki.

