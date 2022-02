Putin: »Odločil sem se za vojaško operacijo«

Ruski predsednik je napovedal maščevanje proti vsakomur, ki se bo uprl. Ukrajince je pozval, naj se ne upirajo in odložijo orožje.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v času, ko so člani Varnostnega sveta ZN v New Yorku kritizirali njegove poteze do Ukrajine, naznanil začetek vojaške operacije v Ukrajini. Ukrajinske vojake je pozval, naj odložijo orožje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Putin je vojno naznanil na televiziji. "Odločil sem se za vojaško operacijo," je dejal in napovedal maščevanje proti vsakomur, ki se bo uprl. Ukrajince je pozval, naj se ne upirajo in odložijo orožje.

Rusko obrambno ministrstvo je kasneje sporočilo, da se "pripadniki ukrajinske obmejne straže ne upirajo ruskim enotam". "Ukrajinska protiletalska zaščita je onesposobljena. Zmogljivosti vojaške infrastrukture ukrajinskih letalskih sil so zmanjšane," so zapisali na ruskem ministrstvu po poročanju ruske tiskovne agencije Tass.

"Vojaška infrastruktura, zmogljivosti protiletalske zaščite, letalska oporišča in letalstvo ukrajinskih oboroženih sil so bili onesposobljeni z natančnim orožjem."



Rusko obrambno ministrstvo

Zatrdili so še, da enote ruske vojske ne izvajajo napadov na ukrajinska mesta. "Vojaška infrastruktura, zmogljivosti protiletalske zaščite, letalska oporišča in letalstvo ukrajinskih oboroženih sil so bili onesposobljeni z natančnim orožjem," so sporočili.

Na ruskem obrambnem ministrstvu so zavrnili tudi navedbe ukrajinske vojske, da je sestrelila ruska letala.

Obenem je Rusija na jugu države začasno ustavila obratovanje 12 letališč, še poroča Tass.

