Janša: »Rusija mora takoj umakniti svojo vojsko«

Slovenski premier je obsodil vstop ruske vojske v Ukrajino

Tvit predsednika slovenske vlade

"Skupaj s svojimi zaveznicami v zvezi Nato in Evropski uniji ostro obsojamo rusko vojaško agresijo proti Ukrajini brez primere," je danes tvitnil premier Janez Janša. "Rusija mora takoj umakniti svojo vojsko in v celoti spoštovati ozemeljsko celovitost Ukrajine," kjer pa je treba vzpostaviti območje prepovedi preletov, je zapisal v angleščini.

"Vzpostavite prepoved preletov nad Ukrajino. Spoštujte zaveze iz memoranduma iz Budimpešte iz leta 1994," pa je zapisal v drugem tvitu s ključnikom #StandWithUkraine.

Premier Janša se je s tem odzval na ruski napad na Ukrajino.

Predsednik vlade naj bi se po napovedih danes v Bruslju udeležil kriznega sestanka voditeljev članic EU glede ukrajinske krize zaradi zaostrovanja varnostnih razmer, ni pa še jasno, ali bo nato odpotoval na dvodnevni delovni obisk v Ukrajino, kot je bilo predvideno.

Po poročanju več medijev obstaja možnost, da bodo obisk odpovedali, čeprav uradno tega še niso storili. Za portal 24.ur so v Slovenski vojski potrdili, je predsednik vlade odpovedal za danes rezerviran let iz Slovenije v Ukrajino in nazaj. Po neuradnih informacijah pa naj bi bila v Kijevu že dan prej njegova delegacija, a na potrditev iz kabineta premierja se še čaka.

Tudi N1 Slovenija je poročal o možnosti odpovedi obiska in da so vladni predstavniki, ki so v predhodnici, po njihovih informacijah že v Ukrajini. V Kijevu pa je tudi še vedno slovensko diplomatsko osebje, njihovi družinski člani pa so se pred časom vrnili v Slovenijo, navajajo.

Slovenska vlada je odločno nasprotovanje ruskim potezam izrazila že v minulih dneh, potem ko je Moskva v ponedeljek priznala neodvisnost samooklicanih separatističnih ukrajinskih pokrajin Doneck in Lugansk. V sredo je zunanje ministrstvo na pogovor poklicalo ruskega veleposlanika v Ljubljani Timurja Ejvazova. Izrazili so mu odločno nasprotovanje Slovenije ruskim potezam ob ukrajinski meji, še posebej enostranskemu ruskemu priznanju Donecka in Luganska. "Gre za hudo kršitev mednarodnega prava in obveznosti, ki jih je Rusija prevzela z vrsto sporazumov, vključno s sporazumom iz Minska," so poudarili na slovenskem ministrstvu za zunanje zadeve.

