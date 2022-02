Biden: »Rusija bo odgovarjala pred svetom«

"Putin se je odločil za vojno, ki bo privedla do katastrofalne izgube življenj in človeškega trpljenja. Samo Rusija je odgovorna za smrt in uničenje, ki bo sledilo temu napadu in ZDA ter zavezniki in partnerji bomo odločno odgovorili," je poudaril predsednik ZDA Joe Biden

Ameriški predsednik Biden napoveduje nove sankcije proti Rusiji

© Gage Skidmore / Flickr

Potem, ko je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil, da se je odločil za vojaško operacijo v Ukrajini, je ameriški predsednik Joe Biden odgovoril, da ga čaka "enoten in odločen odziv ZDA ter zaveznikov in partnerjev". Kmalu bo naznanil tudi nove sankcije.

"Ves svet moli za Ukrajince, ki trpijo neizzvan in neupravičen napad ruskih vojaških sil. Predsednik Putin se je odločil za vojno, ki bo privedla do katastrofalne izgube življenj in človeškega trpljenja. Samo Rusija je odgovorna za smrt in uničenje, ki bo sledilo temu napadu in ZDA ter zavezniki in partnerji bomo odločno odgovorili. Rusija bo odgovarjala pred svetom," je sporočil Biden.

Joe Biden,

predsednik ZDA

"Nocoj bom opazoval položaj iz Bele hiše in dobival novice od moje ekipe nacionalne varnosti. Jutri se bom srečal s kolegi iz držav G7 in potem bom govoril Američanom, da naznanim dodatne posledice za Rusijo zaradi tega nepotrebnega dejanja agresije proti Ukrajini in svetovnemu miru in varnosti. Usklajevali se bomo z zavezniki v Natu, da zagotovimo močan, enoten odgovor, ki bo odvrnil agresijo proti zavezništvu. Nocoj z Jill moliva za pogumne in ponosne Ukrajince," je sporočil Biden.

Biden je po začetku ruske ofenzive govoril po telefonu s predsednikom Ukrajine Volodimirjem Zelenskim. Obsodil je neizzvan in neupravičen napad ruske vojske, seznanil Zelenskega z ukrepi, ki jih sprejema, da zbere mednarodno obsodbo, vključno z zadnjo sejo Varnostnega sveta ZN. Zelenski ga je prosil, da spodbudi svetovne voditelje, naj se izrečejo proti agresiji predsednika Putina in se postavijo na stran Ukrajincev.

Biden bo danes govoril z voditelji držav G7, ZDA pa bodo skupaj z zavezniki in partnerji uvedli ostre sankcije proti Rusiji in bodo še naprej zagotavljale podporo in pomoč Ukrajini.

Ameriška veleposlanica pri ZN Linda Thomas Greenfield je že na zasedanju Varnostnega sveta v sredo napovedala predlog resolucije za obsodbo ruskega početja, ki sicer ne bo uspela zaradi ruskega veta.

"Bidna so z napadom na Ukrajino seznanili državni sekretar Antony Blinken, obrambni minister Lloyd Austin, načelnik štaba združenih poveljstev general Mark Milley in svetovalec za nacionalno varnost Jake Sullivan," je na Twitterju sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Jen Psaki.

