Kaj misli Putin?

»Če se že s kom posvetuje, potem se z bogom.« Celo moskovska elita ugiba, kaj namerava kremeljski voditelj Putin. Gotovo je le, da se njegovo poigravanje z Zahodom ne bo tako hitro končalo.

Praznovanje ob ruskem priznanju neodvisnosti v Donecku

Vladimir Putin Evropejce in Američane že nekaj mesecev drži v šahu in tudi zadnje tedne jim ne privošči predaha. V skrbno zrežirani politični drami je včasih nakazal popuščanje, drugič spet poskrbel za stopnjevanje napetosti, prestavljal čete sem ter tja, se previdno uklonil, a le zato, da bi malo pozneje nastopil še ostreje. Da gre zares, Zahod ve od trenutka, ko je Moskva Združenim državam Amerike poslala diplomatski dopis, v katerem je zahtevala še močnejša varnostna jamstva kot doslej. ZDA naj bi med drugim iz Ukrajine odstranile vse dobavljeno orožje in umaknile svoje čete iz celotne Vzhodne, Srednje in Jugovzhodne Evrope.