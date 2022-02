Plačni rekorder dr. Gorenak

Napihnjene plače državnih sekretarjev v kabinetu Janeza Janše

Državni sekretar dr. Vinko Gorenak

© Borut Krajnc

Sedanja vlada je že takoj, ko je marca 2020 začela mandat, ministre in državne sekretarje uvrstila v zanje najvišje mogoče plačne razrede. Državni sekretarji so bili pod prejšnjo vlado uvrščeni v 59. plačni razred, zdaj so naskočili 61. razred, ministri pa so iz 62. razreda prešli v 64. razred. Utemeljitev, s katero je že takrat seznanil javnost retorično spretni minister za javno upravo Boštjan Koritnik, je šla nekako takole: »Ne gre za zvišanje plač, temveč za določitev plačnega razreda.« Ter: »Gre za delo v nevarnih razmerah tako kot pri zdravnikih.« Toda večina prebivalcev Slovenije že več mesecev doživja streznitev po epidemiji, nevarne razmere in z njimi višje plače vladnih funkcionarjev pa še kar trajajo.