Rusija zavzela tudi letališče ob Kijevu

Rusija sporoča, da je pripravljeni na pogajanja o pogojih predaje Ukrajine. V Kijevu so medtem uvedli policijsko uro, spopadi potekajo v več mestih.

Vladimir Putin, ruski predsednik

© Kremlin.ru

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes razkril, da so ruske sile zavzele letališče Hostomel, ki se nahaja približno 40 kilometrov od središča ukrajinske prestolnice Kijev. Obljubil je, da bodo ukrajinske sile letališče znova zavzele, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nebo nad letališčem v bližini Kieva

© YouTube

Ruske in ukrajinske sile so se danes spopadle za nadzor nad letalskim oporiščem Hostomel na severozahodnem obrobju Kijeva, medtem ko je več deset ruskih bojnih helikopterjev priletelo iz Belorusije proti prestolnici.

Ruske enote so pred kratkim prevzele nadzor nad letališčem, vendar je ukrajinski predsednik Zelenski prisegel, da jih bodo obkolili in zatrli. "Sovražne sile so bile blokirane, naši vojaki pa so že prejeli ukaz, naj jih uničijo," je Zelenski dejal v video nagovoru, poroča AFP.

"Sovražne sile so bile blokirane, naši vojaki pa so že prejeli ukaz, naj jih uničijo."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Ukrajinska mejna straža je sicer že pred spopadi na območju letališča Hostomel potrdila, da so ruske kopenske sile s tanki prečkale belorusko-ukrajinsko mejo in se usmerile proti jugu, proti ukrajinski prestolnici Kijev.

Ruske sile so na današnji prvi dan obsežne vojaške operacije napad izvedle tudi iz okupiranega polotoka Krim, od koder so ruske oklepne enote hitro prodrle proti mestu Herson na jugu Ukrajine. Tamkajšnje lokalne oblasti so sporočile, da je bilo doslej v spopadih ubitih 13 civilistov, med njimi dva otroka, umrlo pa je tudi devet ukrajinskih vojakov.

v4s_Z5CJhp0

ry4BdKSYCxc

vHZchuS14w0