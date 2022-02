Ruski tanki že v Kijevu, spopadi tudi v bližini vladnih prostorov

Ruska vojska je prispela v ukrajinsko prestolnico. Ukrajinske oblasti tudi mladoletne državljane pozivajo v boj. Po navedbah Kijeva je umrlo že najmanj 137 Ukrajincev, med njimi so tudi civilisti, ruska stran je po njihovih podatkih napadla tudi 33 civilnih točk.

Na severu Kijeva so danes odjeknile eksplozije in streljanje, poroča poročevalec francoske tiskovne agencije AFP s terena. Ukrajinska vojska je kasneje sporočila, da se ruske enote ukrajinski prestolnici približujejo tudi s severovzhodne in vzhodne strani. Pojavile so že bojazni, da bi lahko Kijev padel drugi dan ruskega napada na Ukrajino. Ukrajinske oblasti tudi mladoletne državljane pozivajo v boj. Po navedbah Kijeva je do zdaj umrlo že najmanj 137 Ukrajincev, med njimi so tudi civilisti, ruska stran je po njihovih podatkih napadla tudi 33 civilnih točk.

Ko je bilo v predelu mesta ObolonSky na severu Kijeva slišati streljanje z osebnim orožjem, so številni ljudje začeli bežati na varno. Večje eksplozije so se slišale vse do središča mesta.

Ko so ruske enote prispele v predel ObolonSky, je ukrajinsko ministrstvo za obrambo na Facebooku pozvalo civiliste k uporu. "Državljane pozivamo, naj nas obveščajo o premikih enot, izdelujejo molotovke in nevtralizirajo sovražnika," so še zapisali v objavi.

jjfxbbHsASY

Kasneje je ukrajinska vojska objavila, da ruska vojska poskuša "zaobiti" mesto Černigiv na severu Ukrajine, ki ga je ukrajinska vojska ubranila, da bi napadli Kijev. Dodali so, da ruske enote proti prestolnici napredujejo tudi iz vzhodnega mesta Konotop, ki je pod nadzorom ruske strani.

"Državljane pozivamo, naj nas obveščajo o premikih enot, izdelujejo molotovke in nevtralizirajo sovražnika."



Ukrajinsko ministrstvo za obrambo

"Razmere v ukrajinski prestolnici so zelo težke, potem ko je Rusija zgodaj davi začela bombardirati mesto," je po pogovorih z ukrajinskim kolegom Volodimirjem Zelenskim pred tem sporočil poljski predsednik Andrzej Duda. Na Twitterju je objavil, da so Rusi mesto začeli bombardirati v zgodnjih jutranjih urah.

"Brezpilotna letala mečejo bombe na stanovanjske hiše, ljudje umirajo. Gre za očitno teroristično dejanje, katerega cilj je zlomiti moralo, a so Ukrajinci trdno odločeni braniti prestolnico," je dodal.

MGvm1IyTLuc

Po pogovoru z Dudo je Zelenski na Twitterju objavil, da Ukrajina potrebuje učinkovito mednarodno pomoč, in predlagal, da bi ta potekala v obliki protivojne koalicije.

"Brezpilotna letala mečejo bombe na stanovanjske hiše, ljudje umirajo. Gre za očitno teroristično dejanje, katerega cilj je zlomiti moralo, a so Ukrajinci trdno odločeni braniti prestolnico."



Andrzej Duda,

poljski predsednik

"Branimo svojo svobodo in ozemlje, vendar potrebujemo učinkovito pomoč mednarodne skupnosti," je zapisal ukrajinski predsednik. Ob tem je Zelenski dodal, da je bila tuja pomoč njegovi državi med temami, o katerih sta se pogovarjala z Dudo.

Ruske sile so dosegle obrobje Kijeva v četrtek, ko so s helikopterjem napadle letališče tik ob mestu, v bližini predela ObolonSky, še poroča AFP.

Ukrajinska vojska trdi, da je odbila napad na letalsko oporišče Gostomel, vendar so ruske kopenske sile iz Belorusije prodirale tudi po zahodnem bregu reke Dneper.

"Branimo svojo svobodo in ozemlje, vendar potrebujemo učinkovito pomoč mednarodne skupnosti."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

Rusija je v četrtek zjutraj začela obsežen napad na Ukrajino. Vdrla je s severa, vzhoda in juga ter z raketnimi in letalskimi napadi zadela cilje v državi, poroča poljska tiskovna agencija PAP.

biAmxUCgUSk

EU se je na četrtkovem izrednem vrhu v Bruslju dogovorila, da bo uvedla nove sankcije za ruski finančni, energetski in prometni sektor ter da bo uvedla nadzor nad izvozom. Poleg tega bo povezava zaradi vpletenosti v napad na Ukrajino uvrstil več ruskih državljanov na črni seznam in omejila vizumsko politiko do Rusov.

ZDA, Kanada in Združeno kraljestvo so pred tem prav tako napovedale svoje svežnje strožjih sankcij proti Moskvi.

WCb3YI1wT-k

Rusija prepovedala vstop britanskim letalom v svoj zračni prostor

Potem ko je Velika Britanija v četrtek v okviru sankcij proti Rusiji zaradi njenega napada na Ukrajino letalom ruskega prevoznika Aeroflot prepovedala uporabo britanskega zračnega prostora, je Rusija danes prepovedala vstop v svoj zračni prostor za vsa britanska letala. Prepoved velja tudi za tranzitne prelete, so sporočili v Moskvi.

"Uvedena je bila omejitev uporabe ruskega zračnega prostora za vsa letala, ki so v lasti britanskih organizacij, jih te najemajo oziroma ki so registrirana v Veliki Britaniji," je sporočila ruska uprava za zračni promet, poročajo tuje tiskovne agencije.

8zB5LyOu-jo

Prepoved je začela veljati danes ob 11. uri po moskovskem času, to je ob deveti uri po srednjeevropskem času.

Kot so še sporočili v Moskvi, so odločitev sprejeli kot odgovor na odločitev britanskih oblasti.

"Uvedena je bila omejitev uporabe ruskega zračnega prostora za vsa letala, ki so v lasti britanskih organizacij, jih te najemajo oziroma ki so registrirana v Veliki Britaniji."



Ruska uprava za zračni promet

Britanski premier Boris Johnson je v četrtek namreč napovedal nove sankcije proti Rusiji. Te vključujejo zamrznitev premoženja ruskih bančnih in orožarskih velikanov, prepoved letenja v britanskem zračnem prostoru letalski družbi Aeroflot ter omejitev količine denarja, ki ga imajo lahko Rusi na bančnih računih v Veliki Britaniji.

Britanske oblasti bodo ustavile tudi izvoz visokotehnoloških izdelkov, opreme za rafiniranje nafte in opreme za dvojno rabo, ki se lahko uporablja v vojaške namene, v Rusijo.

Družba IAG, mati prevoznikov British Airways in Iberia, je davi že odpovedala polete v Moskvo, poleg tega so preusmerili poleta v Singapur in New Delhi, tako da ne bosta prečkala ruskega zračnega prostora.

British Airways sicer v Moskvo iz Londona leti trikrat tedensko, poroča BBC.

pJ578w-Kaeg