Sean Penn v Ukrajini snema dokumentarec o »ruski invaziji«

Ameriški filmski igralec in filmar Sean Penn je odpotoval v Ukrajino, kjer snema dokumentarni film o "ruski invaziji", je sporočil urad ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Dvakratni dobitnik oskarja Penn se je v Kijevu sestal z Zelenskim in se udeležil vladne novinarske konference.

Predsednikov urad je sporočil, da je Penn prišel posnet dogajanje in svetu predstaviti resnico o "ruski invaziji." Sean Penn je med tistimi, ki podpirajo Ukrajino v Ukrajini. Naša država mu je hvaležna za pogum in poštenost. Več kot bo takšnih ljudi v naši državi, pravih prijateljev Ukrajine, ki podpirajo boj za svobodo, prej bo mogoče ustaviti zahrbtni napad Rusije," so še sporočili iz urada predsednika ter dodali, da gre za pogum, ki ga številni, med njimi tudi zahodni voditelji, nimajo.

Penn je Ukrajino že obiskal lanskega novembra in se sestal z vojaškim vodstvom in novinarji. Penn je že v preteklosti poskrbel za odmevnost z vpletanjem v tekočo politiko. Med drugim je imel intervju z nekdanjim mehiškim mamilarskim šefom Joaquinom El Chapom Guzmanom, ko je bil ta na begu pred policijo.

Kot navaja portal Variety, dokumentarec nastaja pod okriljem Vice Studios v sodelovanju z Vice World News and Endeavor Content.

