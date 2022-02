Zelenski: »Pravijo, da civilni objekti zanje niso tarča. Vendar je to še ena njihova laž.«

Ukrajinski predsednik obsodil napade ruskih enot na civiliste, ruski zunanji minister mu odgovarja, da so to laži, saj da "nihče ne želi napasti civilistov"

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes obsodil ruske enote, da v invaziji na Ukrajino napadajo civilna območja. Prepričan je, da se bo za končanje vojne morala Moskva slej ali prej pogovarjati s Kijevom, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zelenski je danes ruske sile obtožil, da so tarče njihovih napadov civilna območja. Rojake je pohvalil za junaštvo in jim zagotovil, da ukrajinske sile delajo vse, kar je v njihovi moči, da jih zaščitijo. "Ukrajinski protiletalski sistemi branijo naše nebo," je dejal.

"Pravijo, da civilni objekti zanje niso tarča. Vendar je to še ena njihova laž. V resnici ne razlikujejo med območji, kjer delujejo," je bil kritičen do ruskih sil v video posnetku. Prebivalce je pozval k medsebojni solidarnosti.

Ukrajinski predsednik je prepričan, da se bo Rusija morala slej ali prej pogovarjati z Ukrajino. "Pogovarjati se bo morala o tem, kako ustaviti spopade in končati to invazijo. Prej ko se bodo pogovori začeli, manj bo izgub za samo Rusijo," je dejal.

"Skupaj moramo Rusijo pripeljati za pogajalsko mizo. Potrebujemo protivojno koalicijo."



Volodimir Zelenski,

ukrajinski predsednik

V tvitu je medtem pozval k oblikovanju protivojne koalicije. Po pogovoru s poljskim predsednikom Andrzejem Dudo je poudaril, da mu je povedal, da pri obrambi svoje države in svobode potrebujejo mednarodno pomoč. K pomoči pri obrambi, uvedbi sankcij in pritisku na Rusijo je pozval bukareško deveterico - Romunijo, Bolgarijo, Češko, Estonijo, Madžarsko, Latvijo, Litvo, Poljsko in Slovaško, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Skupaj moramo Rusijo pripeljati za pogajalsko mizo. Potrebujemo protivojno koalicijo," je poudaril.

Rusija: "Nihče ne želi napasti civilistov"

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov pa je po poročanju Reutersa Zelenskega obtožil, da laže, ko pravi, da je pripravljen na pogovore o nevtralnem statusu Ukrajine. Rusi so pripravljeni na pogovore, a po tem ko bo ukrajinska vojska odložila orožje. Sankcije, ki so bile uvedene proti Rusiji, so po njegovih besedah otežile delo Moskvi, a jih bodo razrešili. Zatrdil je, da nihče ne želi napasti civilistov. Moskva želi, da so Ukrajinci neodvisni in da imajo možnost svobodno odločati o svoji usodi. Ob tem je poudaril, da Rusija ne želi, da v Ukrajini vladajo neonacisti. Rusija ne vidi možnosti, da bi zdajšnjo ukrajinsko vlado priznala kot demokratično, je še dejal ruski zunanji minister.

9lk1tjxBHbQ

b5IrNBCDF_4

WCb3YI1wT-k

dUr-HOib0bE