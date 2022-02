Rusija ne bo smela nastopiti na Evroviziji

Rap skupina Kalush Orchestra bo s pesmijo Stefania zastopala Ukrajino, Rusija pa svojega predstavnika še ni sporočila.

© Eurovision Song Contest

Evropska radiodifuzna zveza (EBU) je sporočila, da Rusija ne bo smela sodelovati na letošnji Evroviziji, ki bo maja potekala v Torinu. EBU je sprva menila, da napad Rusije na Ukrajino ne bo vplivall na glasbeno tekmovanje, a si je danes premislila.

Odločitev temelji na zaskrbljenosti organizatorjev, da v luči aktualnih dogodkov sodelovanje Rusije na Evroviziji ne bo dobro vplivalo na ugled tekmovanja. Iz EBU so še sporočili, da ruski državljani ne bodo smeli glasovati za najljubšo pesem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V EBU so v izjavi za javnost zapisali, da so se članice zveze o končni odločitvi temeljito posvetovale in hkrati poudarili, da gre za nepolitično organizacijo izdajateljev programov, predanim vrednotam javnih servisov.

"Še naprej varujemo vrednote kulturnega tekmovanja, ki spodbuja mednarodno izmenjavo in razumevanje, združuje občinstva, slavi različnost skozi glasbo in na enem odru združuje Evropo," so še zapisali pri EBU.

Prejšnji teden je Alina Pash, ki je bila izbrana za predstavnico Ukrajine v Torinu, odstopila od tega, da zastopa svojo državo v Italiji. Znašla se je namreč pod drobnogledom zaradi obiska Krima leta 2015, ki ga je Rusija leta 2014 priključila svojemu ozemlju.

Alina Pash je bila izbrana na televizijskem nacionalnem izboru in naj bi nastopila s pesmijo Shadows Of Forgotten Ancestors, a je po razkritju podrobnosti o potovanju odstopila. Zamenjala jo je rap skupina Kalush Orchestra s pesmijo Stefania.

Letošnja Evrovizija bo potekala v Italiji po zaslugi rock skupine Maneskin, ki je lani v Rotterdamu zmagala s pesmijo Zitti e buoni.

