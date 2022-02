Nogometno finale se iz Rusije seli v Francijo

Uefa prestavila finale lige prvakov

Evropska nogometna zveza (Uefa) se je v luči poslabšanja varnostnih razmer v Evropi zaradi ruskega napada na Ukrajino odločila za prestavitev finala elitnega klubskega tekmovanja, lige prvakov, iz Sankt Peterburga v Pariz. Napovedala je tudi pomoč nogometašem v Ukrajini.

Kot so zapisali v izjavi za javnost, je izvršni odbor Uefe sklenil, da se finale lige prvakov 28. maja odigra na Stade de France v Parizu namesto v Sankt Peterburgu.

Dodatno se je Uefa s francosko vlado dogovorila za izvedbo različnih ukrepov za izvedbo pomoči nogometašem in njihovim družinam v Ukrajini v času ruskega napada na Ukrajino. Tega je Uefa v četrtek obsodila.

"Uefa neutrudno dela na razvoju in promociji nogometa v skladu z evropskimi vrednotami, kot sta mir in spoštovanje človekovih pravic. Pripravljeni smo ponuditi roko ljudem v Ukrajini. Vse skupaj jemljemo zelo resno," so med drugim ob obsodbi ruskega napada še zapisali pri Uefi v četrtek.

V petek pa se je Uefa zahvalila francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu za osebni angažma pri prestavitvi finala elitnega klubskega tekmovanja v času "edinstvene krize" v Francijo.

"Skupaj s francosko vlado bo Uefa izvedla tudi večstranske ukrepe za zagotavljanje pomoči in reševanja nogometašev in njihovih družin v Ukrajini, ki jim grozi človeško trpljenje, uničenje in izgon," so sporočili.

Na petkovi seji izvršnega odbora je zveza odločila tudi, da bodo klubi iz Ukrajine in Rusije ter reprezentance obeh držav za nedoločen čas vse domače tekme pod okriljem Uefe igrale na nevtralnih območjih.

Zveza 55 evropskih nogometnih nacij je še sporočila, da bo spremljala dogajanje in po potrebi sprejela dodatne ukrepe.

Ni pa še jasno, ali se bo svetovna nogometna zveza (Fifa) odločila za prestavitev kvalifikacijskih tekem za SP v Rusiji. V četrtek so nogometne zveze Češke, Poljske in Švedske napovedale, da zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino ne bodo igrale dodatnih kvalifikacij v Rusiji.

Moskva bi konec marca po predvidenem sporedu dodatnih kvalifikacij v polfinalu gostila tekmo Rusije in Poljske, v primeru ruske zmage pa bi nato gostila še finale, v katerem bi igrala proti zmagovalcu obračuna Švedska - Češka.

Vodstvo formule 1 je odpovedalo izvedbo velike nagrade Rusije v Sočiju, ki je bila predvidena za 25. september, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Prav tako ni jasno, ali bo Uefa še naprej sodelovala z ruskim plinskim gigantom Gazpromom. Na petkovi seji namreč ni bilo govora o prihodnji vlogi enega vodilnih pokroviteljev lige prvakov in tudi evropskega prvenstva leta 2024, je za nemško tiskovno agencijo dpa dejal vodja nemške nogometne zveze Rainer Koch.

V ospredju izredne seje so bila "najbolj pereča" vprašanja - lokacija finala lige prvakov in odločitev o igranju mednarodnih tekem v Ukrajini in Rusiji, je za dpa pojasnil Koch, ki je član izvršnega odbora.

Vršilec dolžnosti predsednika nemške zveze je dodal, da je vprašanje o bodočem sodelovanju z Gazpromom "vprašanje, ki nas zanima".

Sodelovanje z Gazpromom je že včeraj prekinil nemški klub Schalke, ki po napadu Rusije nad Ukrajino ne bo več nosil imena ruskega podjetja na svojih dresih.

Tudi mednarodna smučarska zveza odpovedala vse tekme v Rusiji

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je zaradi ruskega napada na Ukrajino odpovedala vse tekme za svetovni pokal v smučarskem krosu, akrobatskih skokih, smučarskih skokih in smučarskem teku, ki so bile ob koncu sezone 2021/22 predvidene v Rusiji.

Mednarodna krovna smučarska zveza je za konec tega tedna odpovedala tekme v smučarskem krosu v Sunny Valleyju in akrobatskih skokih v Jaroslavlju, prav tako vse načrtovane preizkušnje v ženskih smučarskih skokih med 18. in 20. marcem v Nižjem Tagilu ter 25. in 27. marcem v Čajkovskem in zaključka svetovnega pokala v smučarskih tekih med 18. in 20. marcem v Tjumnu.

Iz švicarskega Oberhofna, kjer je sedež Fis, so tudi sporočili, da bodo poskušali poiskati nadomestna prizorišča za odpovedane tekme v Rusiji, možno pa je, da nekatera tekmovanja sploh ne bodo priredili.

Že pred tem je več nacionalnih smučarskih zvez po Evropi odpovedalo udeležbo na mednarodnih tekmah v Rusiji. Med drugim je takšen ukrep danes sprejela tudi Smučarska zveza Slovenije.

Vodstvo formule 1 odpovedalo VN Rusije

Vodstvo formule 1 je zaradi napada Rusije na Ukrajino odpovedalo izvedbo velike nagrade Rusije v Sočiju, ki je bila predvidena za 25. september, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V izjavi za javnost je vodstvo tekmovanja formule 1 zapisalo, da je "po pogovorih z vsemi deležniki ... postalo jasno, da v trenutnih razmerah ni mogoče izvesti velike nagrade Rusije".

Vodstvo tekmovanja se je v četrtek posvetovalo tako z vodstvi moštev in z Mednarodno avtomobilistično zvezo (Fia) glede ukrepanja po ruskem napadu na Ukrajino, je izjavo vodstva tekmovanja še povzela AFP.

