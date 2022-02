Janši tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta

Razžalitev novinark TV Slovenija

Janez Janša na poti na sodišče ...

© Borut Krajnc

Sodni senat celjskega okrožnega sodišča je premierja in prvaka SDS Janeza Janšo spoznal za krivega dveh kaznivih dejanj razžalitve novinark TV Slovenija Mojce Šetinc Pašek in Eugenije Carl. Dosodilo mu je tri mesece pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta. Poravnati mora tudi stroške sodnega postopka.

Sodišče je Janši za vsako kaznivo dejanje prisodilo po dva meseca pogojne zaporne kazni, nato pa izreklo enotno kazen tri mesece zapora pogojno.

Kot je povedala predsednica sodnega senata Alenka Jazbinšek Žgank, je bil Janšev tvit zaničljiv in žaljiv.

Šetinc Pašek je izrazila zadovoljstvo nad sodbo sodišča. Ocenila je, da je Janša njo in Carlovo res žalil in blatil tako zasebno kot poklicno. "S tem tvitom sem bila na nek način označena," je še dejala Šetinc Pašek.

Njen pooblaščenec odvetnik Stojan Zdolšek je izpostavil, da je sodišče ugotovilo, da je šlo za nizkotno blatenje, ki nima veze s kritiko novinarskega dela. S sodbo je zadovoljen, čeprav zadeva še nikakor ni končana. "Resno sumimo, da bo zadeva maja zastarala, saj sodišče še mora napisati sodbo in jo vročiti obtoženemu in njegovemu zagovorniku. Glede na dosedanjo prakso Janše mu sodišče ne bo moglo pravočasno vročiti sodbe in bo zadeva zastarala," pravi Zdolšek.

Janšev zagovornik Franci Matoz je napovedal pritožbo, saj meni, da sodba ne more prestati nikakršnega preizkusa in nima nikakršne podlage. Po njegovih besedah sta z Janšo navajena krivičnih sodb. Ocenil je tudi, da Janša ni storil očitanega kaznivega dejanja, zato od višjega sodišča pričakuje razveljavitev sodbe.

Janša se je na sodišču znašel zaradi tvita iz marca 2016, v katerem je med drugim zapisal, da na "neki Facebook strani javne hiše ponujajo poceni usluge odsluženih prostitutk Evgenije C. in Mojce P. Š.".

Celjsko okrožno sodišče je Janšo v prvem postopku nepravnomočno obsodilo na tri mesece enotne pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo enega leta ter mu naložilo plačilo stroškov sodnega postopka v zvezi z žaljivim tvitom na račun novinark. Nato pa je višje sodišče sodbo razveljavilo. Danes pa je dočakal novo sodbo na prvi stopnji, ki še ni pravnomočna.