Zelenski ostaja v Kijevu: »Vsi smo tukaj, da branimo našo državo, in tako bo tudi ostalo«

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je objavil videoposnetek, v katerem je skupaj s svojimi glavnimi sodelavci pred poslopjem predsedstva v središču Kijeva sporočil, da bodo branili Ukrajino

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je danes zvečer objavil videoposnetek, v katerem je skupaj s svojimi glavnimi sodelavci pred poslopjem predsedstva v središču Kijeva sporočil, da bodo kljub napredovanju ruskih sil ostali v ukrajinski prestolnici in branili Ukrajino. Z ameriškim predsednikom Joejem Bidnom pa je govoril o vojaški pomoči.

Kot je tvitnil, sta z Bidnom "ravnokar govorila o zaostritvi sankcij, konkretni vojaški pomoči ter protivojni koaliciji". Dodal je, da je Ukrajina hvaležna za močno ameriško podporo.

Pred tem je objavil video posnetek, v katerem je, obkrožen s sodelavci, dejal: "Vsi smo tukaj. Naša vojska je tukaj. Državljani in družba so tu. Vsi smo tukaj, da branimo našo neodvisnost, našo državo, in tako bo tudi ostalo".

Oblečen je bil v olivno zelena vojaška oblačila, ob njem pa so stali premier Denis Šmigal, vodja njegovega kabineta in drugi tesni svetovalci, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Agencija navaja, da se zdi, da se je s tem odzval na pritisk ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Ruske enote so se namreč danes prvič od začetka invazije kratko spopadle z ukrajinskimi silami v samem Kijevu. Proti prestolnici pa prodirajo močnejše sile in mesto se pripravlja na morebitne nočne letalske napade.

Putin je medtem v televizijskem nagovoru v Moskvi vlado Zelenskega označil za "teroristično" in "skupino odvisnikov od mamil in neonacistov" ter pozval ukrajinsko vojsko k uporu.

0En27IsHaL0