Kako je TV Slovenija postala amaterski BBC

Bomo morali začeti plačevati naročnino BBC-ju? Tisto, ki je Janez Janša, Aleš Hojs in nekateri programski svetniki iz kvote SDS ali blizu tej vladi že itak ne plačujejo?

Če je Areh dejal, da bo TV Slovenija tako rekoč postala nov BBC, nismo vedeli, da si je to predstavljal tako amatersko, kot je bilo videti včeraj na drugem programu med 20. in 22. uro zvečer.

Ob svoji ustoličitvi je nov direktor TV Slovenija Valentin Areh dejal, da si bo prizadeval navezati stike z najuspešnejšimi evropskimi javnimi televizijami (BBC, ZDF in ORF), da bi prejel kakšen nasvet, izkušnje in jih potem tudi vnesel v svojo programsko shemo. Kaj doslej jih očitno javna radiotelevizija ni imela. Alojzij Bogataj, eden od programskih svetnikov iz vrst desnice, je za Družino takrat navdušeno povedal: »Po mojem mnenju je Valentin Areh primeren za v. d. direktorja TV Slovenija. Tudi sam sem ga podprl in glasoval zanj. Izrazil je željo oziroma potrebo po medsebojnem konstruktivnem sodelovanju z vsemi odgovornimi uredniki. Televizijski program želi pripraviti na način primerljivosti z javnimi servisi v Evropi, britanskim, nemškim in avstrijskim – BBC, ZDF in ORF.«

Vendar si nihče ni predstavljal, da bo novo politično vodstvo RTV Slovenija primerjave vzelo čisto dobesedno. Če je Areh dejal, da bo TV Slovenija tako rekoč postala nov BBC, nismo vedeli, da si je to predstavljal tako amatersko, kot je bilo videti včeraj na drugem programu med 20. in 22. uro zvečer. Voditeljica Tednika Jelena Aščić je na svojem Facebook profilu kritično napisala:

»Spoštovane plačnice, spoštovani plačniki RTV prispevka. Pravkar lahko na 2. programu slovenske javne televizije TV SLO spremljate informativni program britanske javne televizije BBC. Z britanskimi voditelji, novinarji, dopisniki, grafikami, napisi. V slovenščini je le simultani prevod. Ob sicer odlični novinarski, dopisniški, voditeljski in uredniški ekipi Zunanjepolitične redakcije TV SLO, ki je že neštetokrat do zdaj, nazadnje v četrtek, pokazala, da zna in zmore pripravljati odlične oddaje ob izrednih dogodkih po svetu. Kaj je sporočilo te odločitve vam in nam in kaj sledi?«

Seveda je bila uredniška odločitev sramotna, težko jo upravičijo izredne razmere. Časovno simultana umestitev programa BBC World News na po novem paradni drugi informativni kanal, saj po programskoprodukcijskem načrtu politično pravoverno vodstvo stavi na novo shemo informativnih oddaj, očitno v veliki želji, da jo uniči na prvem, kaže na popoln amaterizem in še bolj najbrž na željo, da se RTV hišo preprosto sesuje, sposobnim novinarjem v hiši, ker niso pravoverni, pa enostavno ne dovoli delati. Ker poteka vojna v Ukrajini in je produkcija potrebna, so se čisto enostavno nadvse diletantsko domislili prevajalke in vklopa v prenos na drug, tokrat BBC program! Na ta način lahko po novem napolnijo kar celotno programsko shemo!

Po pričakovanju je odločitev pozdravil direktorja vladnega Ukoma Uroš Urbanija in pohvalil garnituro, ki se je odločila za prenos, kar samo utrjuje nakazano prepričanje o ciljih političnega rušenja javne radiotelevizije ob pomoči urednikov in novinarjev, ki se se prodali politiki.

Urbanija je takoj posolil novinarjem RTV Slovenija in pozdravil odločitev

»V vodstvu se zahvaljujemo za izkazano podporo svetnikov, hkrati pa se zavedamo velike odgovornosti, ki jo prinaša potrditev programsko-produkcijskega načrta za prihodnje leto. (…) Nekatere vsebine se bodo zato prihodnje leto nadgradile, modernizirale, druge pa umaknile, da bi omogočile prostor novim oddajam. Vse v upanju, da bomo zadostili našemu javnemu poslanstvu in zadovoljstvu našega občinstva.« Besede, ki jih je namenil generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough ob sprejetju programskih in produkcijskih sprememb, zdaj pa si omenjeni poskuša kupiti mandat z glasovi zaupnice v Programskem svetu. No, niso nam povedali, da ne bodo naše oddaje in tudi ne naš program. Bomo morali začeti plačevati naročnino BBC-ju? Tisto, ki je Janez Janša, Aleš Hojs in nekateri programski svetniki iz kvote SDS ali blizu tej vladi že itak ne plačujejo?

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**