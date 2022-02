Slovenija lahko zagotovi prostor za do 200.000 ukrajinskih beguncev

Izredno zasedanje notranjih ministrov EU

"Slovenija lahko v tem trenutku v pomoč Ukrajini zagotovi prostor za 180.000 do 200.000 beguncev," je povedal notranji minister Aleš Hojs, ki se je v Bruslju udeležil izrednega zasedanja notranjih ministrov EU. Slovenija po ministrovih besedah tudi podpira sploh prvo uporabo direktive o začasni zaščiti iz leta 2001.

"Slovenija podpira uporabo evropske direktive o začasni zaščiti, ki je unija doslej še ni aktivirala," je poudaril Hojs. Pojasnil je, da je sicer nekoliko zastarela, saj je iz leta 2001, Slovenija pa jo je v pravni red prenesla leta 2005, a v danem trenutku je sprožitev te direktive izjemno pomembna, saj je Slovenija že začela izvajati vse dejavnosti, povezane s to direktivo, kot so priprava nastanitve beguncev in podobno.

Aleš Hojs,

minister za notranje zadeve RS

Minister je povedal, da je na zasedanju predstavil razmere v devetdesetih letih minulega stoletja, ko je bilo v Sloveniji več kot 300.000 beguncev iz bivše Jugoslavije, ter pojasnil, da je Slovenija v tem trenutku pripravljena zagotoviti prostor 180.000 do 200.000 beguncem iz Ukrajine.

V članice EU je sicer po navedbah Evropske komisije in francoskega predsedstva doslej prišlo že več kot 300.000 beguncev iz Ukrajine.

Hojs se je tudi zavzel za še ostrejše vizumske ukrepe proti Rusiji. Pojasnil je, da Slovenija pozdravlja vizumske ukrepe proti delu ruskih državljanov, a da je osebno prepričan, da je treba ta ukrep še zaostriti. "Dokler ne bo vsak posamezen ruski državljan čutil, kako norega predsednika imajo, toliko časa v Rusiji ne bo vzniknilo večje, masovno gibanje proti avtoritarnemu sistemu, ki ga za lastne potrebe izvaja ruski predsednik," je dejal.

Bruselj pričakuje več kot sedem milijonov razseljenih državljanov Ukrajine

Evropska komisija ričakuje več kot sedem milijonov razseljenih ukrajinskih državljanov znotraj in zunaj države, je povedal evropski komisar za krizno upravljanje Janez Lenarčič po izrednem zasedanju notranjih ministrov EU v Bruslju.

Komisija je po Lenarčičevih besedah že aktivirala 90 milijonov evrov humanitarne pomoči Ukrajini kot spodbudo in zgled preostalim donatoricam v pričakovanju poziva Združenih narodov, ki je previden v kratkem.

Ukrajina in Moldavija sta sprožili tudi evropski mehanizem za civilno zaščito. Za zdaj je v okviru tega mehanizma pomagalo 18 članic unije, tudi Slovenija. Lenarčič je ob tem pozval tudi k okrepitvi pomoči za Moldavijo.

Komisar je ob tem izpostavil, da lahko ruska invazija na Ukrajino na evropski celini povzroči humanitarno krizo zgodovinskih razsežnosti.

