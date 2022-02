Ukrajinski veleposlanik v Sloveniji: »Rusi nad Ukrajinci izvajajo genocid«

Mihajlo Brodovič je prepričan, da v tej vojni ne branimo le Ukrajine, temveč celotno Evropo

Ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič na tiskovni konferenci

© YouTube / STA

Ukrajinski veleposlanik v Sloveniji Mihajlo Brodovič je danes na novinarski konferenci v Ljubljani opisal vojaške spopade v Ukrajini, ki trajajo že štiri dni. "Gre za najbolj grozljive trenutke v zgodovini moje države in mojega mesta Kijev," je dejal in dodal, da Rusi izvajajo "vojne zločine in genocid" nad Ukrajinci.

Ukrajinski veleposlanik, ki je bil v času začetka invazije v domovini zaradi priprav na kasneje odpovedani obisk slovenskega premierja Janeza Janše v Kijevu, je ocenil, da Rusija v invaziji uporablja svoj celoten vojaški potencial.

Veleposlanik je poudaril, da je težko verjeti, da se v 21. stoletju kaj takega lahko dogaja v Evropi. Ruski vojaki po njegovih besedah že štiri dni uporabljajo balistične rakete za obstreljevanje ne samo vojaške, ampak tudi civilne infrastrukture.

Ruskega predsednika Vladmirja Putina je označil za bolnega človeka, ki ni pričakoval, da se bo narod Ukrajine branil tako aktivno in s tako samozavestjo.

Rusijo je obtožil vojnih zločinov in tudi genocida nad Ukrajinci ter sporočil, da je na ukrajinski strani umrlo 210 civilistov, čez 100 pa je ranjenih.

Brodovič je izpostavil hrabrost in odločnost ukrajinske vojske, ki se bori za svojo državo, in izrazil prepričanje, da se v Ukrajini odloča o usodi celotne Evrope. "Ne branimo le Ukrajine, branimo Evropo," je poudaril in izrazil pričakovanje, da bo mednarodna skupnost Ukrajino podprla z dodatno vojaško opremo.

Veleposlanik se je zahvalil Sloveniji za humanitarno, vojaško in politično podporo ter pozdravil odločitev zunanjega ministra Anžeta Logarja, da odpove soglasje delovanju ruskih častnih konzulov v Sloveniji.

Veleposlanik se je iz Ukrajine v Slovenijo vrnil, potem ko je prve tri dni vojaških spopadov preživel v Kijevu.

9QcBlDqw1vs