Ukrajina poroča, da je Rusija upočasnila ofenzivo

Volodimir Zelenski.

© Oleg Dubyna / Flickr

Ruska ofenziva na glavno mesto Ukrajine Kijev se danes zgodaj zjutraj nadaljuje, je sporočila ukrajinska vojska. O eksplozijah so ponoči poročali tudi v bližini številnih drugih ukrajinskih mest. Generalštab ukrajinske vojske je davi sporočil, da je Rusija upočasnila ofenzivo.

Na severu Kijeva je ruska vojska ponoči skušala zgraditi pontonski most za prečkanje reke Irpin, je na Facebooku sporočil generalštab ukrajinske vojske. Med drugim je ruska vojska neuspešno skušala zavzeti mesto Irpin tik pred Kijevom, so sporočili.

Ruske čete so napredovale iz južnega ukrajinskega mesta Herson proti Mikolajvu, poročanje ruske tiskovne agencije Interfax povzema nemška dpa. Rusi naj bi ponoči zasedli mesto Berdjansk.

Generalštab ukrajinske vojske je davi sporočil, da je Rusija upočasnila ofenzivo. "Ruski okupatorji so zmanjšali tempo ofenzive, vendar še vedno skušajo napredovati na določenih območjih," so zapisali.

Ukrajinska vojska je objavila, da je ubitih več kot 3500 ruskih vojakov, ki so sodelovali v invaziji na njihovo državo, več kot 200 naj bi jih držali v ujetništvu. Dodajajo, da je Rusija za zdaj izgubila 14 letal, 8 helikopterjev in 102 oklepna vozila. Rusija medtem uradno ni priznala še nobene žrtve.

Rusijo so ob tem obtožili raketnih napadov na stanovanjske zgradbe v mestih Žitomir in Černigov. "Obenem so vsi poskusi ruskih napadalcev, da bi dosegli cilj vojaške operacije, propadli," so dodali. "Nasprotnik je demoraliziran in trpi hude izgube," so še zapisali po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V Kijevu se je medtem iztekla dvodnevna policijska ura, tako so se znova odprle živilske trgovine, v omejenem obsegu pa je stekel tudi javni potniški promet. Mestne oblasti so ljudi pozvale, naj se kljub temu zadržujejo doma. Svetovali so jim, naj dom zapustijo zgolj, če morajo v trgovino ali po zdravila. Policijska ura bo še naprej veljala med 22. in 7. uro.

Ukrajinsko notranje ministrstvo je od začetka napada na Ukrajino poročalo o 352 smrtnih žrtvah med civilisti, od tega je 14 otrok. Po podatkih ministrstva je bilo v nedeljo zvečer ranjenih še 1684 ljudi, med njimi je 116 otrok.

Ukrajinska vojska je sporočila, da je ruska stran izgubila približno 4500 vojakov in da so bili uničeni številni ruski helikopterji, tanki in druga vojaška vozila. Rusija je priznala, da so med boji v Ukrajini bile smrtne žrtve med ruskimi vojaki, a števila ni navedla.

Mirovna pogajanja med Moskvo in Kijevom naj bi se po prvotnih načrtih začela v nedeljo zvečer, vendar je prišlo do zamude, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Razlog naj bi bile po poročanju ruske tiskovne agencije Tass logistične težave ukrajinske delegacije. Belorusija je sporočila, da je za pogovore vse pripravljeno, vendar delegaciji še nista prispeli.

Ukrajina se je strinjala, da bo v nedeljo začela mirovna pogajanja z Rusijo, ruski predsednik Vladimir Putin pa je opozoril na možnost jedrske eskalacije z Zahodom. "Ne verjamem v rezultat tega srečanja, a poskusimo," je dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski.

ZDA so prvič doslej odobrile dostavo raket zemlja-zrak tipa stinger ukrajinski vojski. To bo prva dostava omenjenih raket iz ZDA, podobno pa so napovedale že tudi nekatere evropske države.

V nedeljo zvečer je v pogovoru z britanskim premierjem Borisom Johnsonom povedal, da bo naslednjih 24 ur ključnih.

ZDA so dostavo raket stinger odobrile že v petek, v nedeljo pa je novico potrdil neimenovani predstavnik vlade predsednika Josepha Bidna, poročajo ameriški mediji. ZDA sicer še niso dodelale logistike dostave raket.

Pred ZDA je Nemčija napovedala, da bo Ukrajini dostavila 500 raket tipa stinger, nemška tiskovna agencija dpa pa poroča, da je 200 tovrstnih raket Ukrajincem poslala tudi Nizozemska. Baltske države Ukrajini rakete stinger pošiljajo že od januarja, za kar so morale dobiti dovoljenje ZDA.

V Ukrajino dodatno vojaško opremo pošilja tudi Kanada. Zunanja ministrica Melanie Joly je sporočila, da pošiljajo za 25 milijonov dolarjev čelad, neprebojnih jopičev, plinskih mask, opremo za nočno opazovanje in drugo.

Kanada bo po njenih besedah prav tako zagotovila strokovnjake za kibernetsko varnost, ki lahko Ukrajini pomagajo pred ruskimi napadi na računalniška omrežja.

