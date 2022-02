Ukrajinska delegacija prispela v Belorusijo na pogajanja z Rusijo

Rusko delegacijo vodi svetovalec Kremlja Vladimir Medinski, ki je pred pogovori dejal, da si ruska stran želi doseči dogovor s Kijevom

Beloruski predsednik Aleksander Lukašenko, trdni zaveznik Vladimirja Putina, je obljubil, da bodo ruska letala, helikopterji in rakete, nameščeni na njenem ozemlju, med prihodom, pogajanji in odhodom ukrajinske delegacije ostali na tleh.

"Ukrajinska delegacija je prišla na območje ukrajinsko-beloruske meje na pogajanja," so sporočili iz urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. "Ključno vprašanje je takojšnja prekinitev ognja in umik sil z ukrajinskega ozemlja," so navedli po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

V ukrajinski delegaciji so vodja poslanske skupine predsednikove stranke Služabnik naroda David Arahamija, obrambni minister Oleksi Reznikov, predsednikov svetovalec Mihajlo Podoljak in namestnik zunanjega ministra Mikola Točicki.

Rusko delegacijo vodi svetovalec Kremlja Vladimir Medinski, ki je pred pogovori dejal, da si ruska stran želi doseči dogovor s Kijevom. "Vsak dan, ko se konflikt podaljšuje, umirajo ukrajinski državljani in vojaki. Pripravljeni smo doseči dogovor, vendar mora biti to v interesu obeh strani," je povedal.

Spopadi v Ukrajini se medtem nadaljujejo. Ruska vojska je zavzela mesto Berdjansk, kar je že pred tem sporočila tudi ukrajinska stran. V Moskvi pa trdijo tudi, da so prevzeli nadzor nad mestom Enerhodar, česar pa v Kijevu niso potrdili.

Tiskovni predstavnik ruskega obrambnega ministrstva Igor Konašenkov je zatrdil še, da je ruska vojska prevzela nadzor nad celotnim območjem okoli jedrske elektrarne v Zaporožju na jugu Ukrajine. Dodal je, da delovanje elektrarne še vedno nadzorujejo uslužbenci, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinsko državno podjetje Energoatom je zanikalo te navedbe in jih označilo za laži.

Volilci v Belorusiji so se na nedeljskem referendumu o ustavnih reformah odločili, da ima lahko njihova država jedrsko orožje in rusko vojsko na svojem ozemlju, obenem pa so 67-letnemu predsedniku Aleksandru Lukašenku omogočili predsedniški mandat vse do leta 2035, poroča AFP.

Lukašenko je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu dovolil, da so ruske enote napadle Ukrajino z ozemlja Belorusije, ki je jedrsko orožje po razpadu Sovjetske zveze predala Rusiji. Ta bo lahko po novem jedrske rakete spet namestila v Belorusiji, to pomeni bližje Evropi.

Britanski Daily Mail medtem poroča, da naj bi Lukašenko odobril napotitev posebnih enot beloruske vojske v Ukrajino na pomoč Rusom, ki oblegajo prestolnico Kijev. Lukašenko je v nedeljo za ruske medije izjavil, da zahodne sankcije silijo Rusijo v tretjo svetovno vojno.

Britanski časnik se pri tem sklicuje na ukrajinske vojaške vire. Udeležba Belorusije bi pomenila veliko širitev spopada in morda tudi znak, da Rusiji v Ukrajini ne gre vse po načrtih.

Daily Mail prav tako poroča, da je Putin v napad na Kijev z namenom umora Zelenskega poslal 400 plačancev iz organizacije Wagner Group, ki so prispeli v Rusijo iz Afrike pred petimi tedni. Organizacijo vodi oligarh Jevgenij Prigožin, ki je tesen Putinov zaveznik. Poleg Zelenskega naj bi bilo na seznamu za likvidacijo še 23 drugih članov ukrajinskih oblasti.

Beloruska državna volilna komisija je sporočila, da je bila volilna udeležba na nedeljskem referendumu 78,63-odstotna, ustavne amandmaje pa je podprlo 65,16 odstotka udeležencev referenduma. Proti naj bi jih bilo le 10,07 odstotka.

