Predsednica Evropske komisije: »Ukrajinci so eni od nas in želimo jih v EU«

Ursula von der Leyen je poudarila, da EU in Ukrajina že sodelujeta na številnih področjih

Ursula von der Leyen je za Euronews spregovorila tudi o možnostih glede mirovnih pogovorov med Ukrajino in Rusijo

Ukrajina sodi v Evropsko unijo, je v nedeljskem pogovoru za spletni portal Euronews dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Medtem so sicer začele veljati nekatere dodatne sankcije, ki jih je EU sprejela proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino.

Von der Leyen je povedala, da EU in Ukrajina sodelujeta na številnih področjih, tako na primer poteka vključevanje ukrajinskega trga v evropski enotni trg, strani pa sodelujeta tudi na področju energetike.

Pri številnih temah tesno sodelujemo, je dejala. "So eni od nas in želimo jih v povezavi," je še povedala.

Predsednica komisije je v pogovoru za Euronews povzela tudi nove sankcije, ki jih je EU v nedeljo sprejela proti Rusiji zaradi njene invazije na Ukrajino. Nekatere so z objavo v uradnem listu EU že veljavi, med drugim prepoved transakcij z rusko centralno banko in zaprtje zračnega prostora EU za vsa ruska letala.

Poleg tega je EU v nedeljo sprejela še nekatere druge sankcije oziroma ukrepe. EU bo prvič v svoji zgodovini financirala nakup in dostavo orožja napadeni državi. Obenem bo prepovedala delovanje ruskih medijev v državni lasti, kot sta Sputnik in Russia Today (RT), v EU, tako da ne bodo več mogli širiti laži in z njimi upravičevati vojne ruskega predsednika Vladimirja Putina.

Novi sveženj sankcij EU predvideva tudi izključitev nekaterih "pomembnih" ruskih bank iz mednarodnega bančnega plačilnega sistema Swift.

Sprejeli pa so še sveženj sankcij proti režimu beloruskega voditelja Aleksandra Lukašenka zaradi vpletenosti v napad na Ukrajino.

Von der Leyen je spregovorila tudi o možnostih glede mirovnih pogovorov med Ukrajino in Rusijo. "Seveda, pomembno je, da je ukrajinska stran pristala na mirovne pogovore in da so pogoji ustrezni zanjo. V splošnem je vedno bolje imeti mirovne pogovore kot pa boje. Vendar se je zaupanje v ruskega predsednika Vladimirja Putina povsem zlomilo," je dejala.

