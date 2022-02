Blokade ruskih umetnikov

Zaradi vojne v Ukrajini se vrstijo odpovedi sodelovanj

Zaradi vojne v Ukrajini je več gledališč v Združenem kraljestvu odpovedalo nastope ruskih umetnikov. Nazadnje so v gledališču Royal & Derngate v Northamptonu odpovedali sobotni nastop Ruskega državnega baleta Sibirije. Francoski plesalec Laurent Hilaire je zaradi situacije odstopil z mesta direktorja baleta v gledališču Stanislavskega v Moskvi.

"Glede na razmere jutri zapuščam Moskvo. Odhajam s težkim srcem, a mi okoliščine ne dopuščajo več, da bi lahko mirno delal," je pojasnil Hilaire.

Hilaire je bil pred petimi leti imenovan za direktorja baleta Akademskega glasbenega gledališča Stanislavskega v Moskvi. Po pisanju AFP je bil šele drugi Francoz, ki je v približno 150 letih vodil baletno skupino v Rusiji.

Šel je po stopinjah Mariusa Petipaja, francoskega baletnika in koreografa, ki je v 19. stoletju vodil carski balet v Sankt Peterburgu.

Leta 1962 rojeni Hilaire slovi kot eden najsijajnejših plesalcev svoje generacije in je bil pred odhodom v Moskvo več kot dve desetletji prvi plesalec baleta Pariške opere.

Ruski državni balet Sibirije, ki v Združenem kraljestvu nastopa od leta 2007, bi moral v gledališču Royal & Derngate v Northamptonu nastopiti tri večere s predstavami Pepelka, Sneguljčica in Hrestač, a je bila zadnja odpovedana, piše spleti portal The Guardian.

V soboto je gledališče preko Twitterja sporočilo: "Zaradi razmer v Ukrajini smo se v Royal & Derngate odločili za odpoved nocojšnje predstave Ruskega državnega baleta Sibirije."

V petek so obiskovalci večerne predstave pred gledališčem Royal & Derngate po pisanju spletnega portala The Guardian izražali sočutje do plesalcev Ruskega državnega baleta Sibirije, ki so imeli tisti večer predstavo, saj so menili, da plesalci niso krivi za nastalo situacijo.

Predstave so odpovedani tudi v Wolverhamptonu, v petek pa so v centru za uprizoritvene umetnosti Helix v Dublinu odpovedali predstavo Labodje jezero moskovskega Kraljevega baleta, "da bi pokazali solidarnost z ukrajinskim ljudstvom".

Iz Wolverhampton Grand Theatre so sporočili, da je bila odločitev o odpovedi napovedanih predstav od 28. februarja do 2. marca "popolnoma pravilna glede na okoliščine", saj se je ruska vojska približala ukrajinski prestolnici Kijev.

Zaradi vojne v Ukrajini je Kraljeva operna hiša v Londonu odpovedala gostovanje baleta moskovskega gledališča Bolšoj. "Poletna sezona baleta gledališča Bolšoj v Kraljevi operni hiši je bila v zaključni fazi načrtovanja," so zapisali v izjavi in dodali: "Žal pa v sedanjih okoliščinah sezone ni mogoče izvesti."

