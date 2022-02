Ena prekleta stvar za drugo

Nekdanji pravosodni minister ZDA Bill Barr je napisal knjigo, v kateri opisuje svoje prepire z nekdanjim predsednikom ZDA Donaldom Turmpom

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump

Nekdanji pravosodni minister ZDA Bill Barr je napisal knjigo z naslovom "Ena prekleta stvar za drugo", v kateri opisuje svoje prepire z bivšim predsednikom ZDA Donaldom Turmpom. Republikanski stranki priporoča, da najde drugega voditelja, ker s sedanjim nekaj ni v redu.

Barr je Trumpa zaščitil pred ustavno obtožbo zaradi oviranja preiskave ruskega vpletanja v volitve 2016, sprla pa sta se, ko Barr ni hotel volitev leta 2020 razglasiti za lažne in ni hotel uvesti preiskave zaradi namišljenih volilnih prevar. Barr v knjigi piše, da z volitvami ni bilo nič narobe, ampak je Trump enostavno pošteno izgubil.

Barr v knjigi, o kateri pred uradno objavo poroča Wall Street Journal, piše, da je s Trumpom nekaj hudo narobe. Nikoli več mu ne bi smeli omogočiti, da zasede kakšen voljen položaj, še najmanj pa položaj predsednika ZDA, meni Barr.

Tudi sam priznava, da so Trumpove trditve o ukradenih volitvah privedle do napada na kongres 6. januarja lani. "Absurden nivo, do katerega je pripeljal tiste svoje ukradene volitve, so privedle do napada na kongres," piše Barr. Kot dodaja, Trumpu za pozitivno vodstvo ZDA primanjkuje tako značaja kot prepričljivosti.

"Če bi se le znal malce zadrževati in bi bil malce manj malenkosten, bi lahko na volitvah 2020 zmagal. Republikanska stranka ga mora zapustiti, saj ima veliko mladih kandidatov, ki delijo Trumpovo agendo, ampak ne delijo njegovega nestanovitnega značaja," piše Barr.

Omenja tudi incident v Beli hiši po volitvah, ko je Trump jezno tolkel po mizi Ovalne pisarne in zahteval preiskavo volitev. Ko je Barr to zavrnil, ga je Trump nagnal domov in mu zabičal, naj se mu več ne pokaže pred očmi.

Barr trdi, da je bivšemu predsedniku povedal, da se je zanj večkrat žrtvoval, ko je menil, da se mu godi krivica, vendar pa da glede volitev nima prav.

Bill Barr

Trump naj bi norel naprej in zahteval preiskave vseh mogočih političnih nasprotnikov. Barr je potem ponudil odstop in Trump naj bi vzkipel: "Sprejeto. Odidi, ampak ne v pisarno. S tabo je konec. Pojdi domov," naj bi kričal Trump.

Drugi pravniki Bele hiše naj bi potem Trumpa mirili in tolažili, Barr pa je odstopil šele nekaj tednov kasneje.