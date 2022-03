Tonin v Ukrajino poslal puške, čelade in strelivo

Letala z orožjem so že poletela iz Slovenije

Minister za obrambo v tretji Janševi vladi Matej Tonin je prepričan, da več orožja pomeni tudi več miru

© arhiv Mladine

"Slovenija bo Ukrajini namenila vojaško pomoč v obliki pušk, streliva in čelad," je danes dejal minister za obrambo Matej Tonin. O količinah minister ni želel govoriti, je pa pojasnil, da je Slovenija to pomoč že odposlala.

Kot je dejal, v skladu z dogovorom med ministri sedemindvajseterice ne želi govoriti o konkretnih številkah. "Ne bi bilo pametno vse te številke razkrivati," je povedal po današnjem neformalnem virtualnem zasedanju obrambnih ministrov EU.

Po ministrovih besedah gre za puške kalašnikov, ki jih je Slovenska vojska uporabljala, preden so nabavili nove puške FN 2000. "Slovenska vojska jih je namenila za strateške rezerve in del teh pušk so sedaj namenili Ukrajini," je pojasnil Tonin.

Kot je pojasnil prek video povezave za slovenske dopisnike v Bruslju, je ta pošiljka vojaške pomoči za Ukrajino "iz Slovenije že bila odpremljena z več letali".

"Na Poljskem bo logistično vozlišče za zbiranje vojaške pomoči in opreme ter za njeno nadaljnje posredovanje Ukrajini," je povedal Tonin. Iz varnostnih razlogov lokacije vozlišča ni želel razkriti kot tudi ne, kako bo potekala dostava pomoči.

Bistveno je, da "pomoč pride takoj", je izpostavil. "Vsak dan je pomemben. Vsak dan, ko Ukrajina zdrži, je večja verjetnost za mirovna pogajanja (...) in je cena vojne za (ruskega predsednika Vladimirja) Putina višja," je dejal.

Ukrajinci v tej fazi ruskega napada potrebujejo protiletalsko in protioklepno orožje, potrebujejo pa tudi izdatne količine osebnega orožja, kot so puške, čelade, neprebojni jopiči in drugo opremo, je pojasnil Tonin.

EU je sklenila, da bo v pomoč Ukrajini v boju proti ruski invaziji prvič financirala nakup in dostavo orožja napadeni državi. Zunanji ministri unije so se tako na nedeljskem zasedanju dogovorili, da bo EU za nakup in dostavo orožja Ukrajini namenila 450 milijonov evrov.

Poleg tega bo EU prispevala 50 milijonov evrov za pomoč ukrajinski vojski z neubojnimi sredstvi, na primer z gorivom in nujno medicinsko opremo.

O tem so danes razpravljali obrambni ministri EU, da bi uskladili nadaljnje korake, tudi dejansko dostavo ukrajinski vojski.

Ob napovedani pomoči Ukrajini pa je Tonin kot drugo ključno novico, ki je odmevala na današnjem zasedanju, omenil nedavno napoved Nemčije, da bo v luči ruske invazije na Ukrajino povečala sredstva za obrambo na več kot dva odstotka bruto domačega proizvoda (BDP).

"Nemčija bo s svojo napovedjo zagotovo potegnila za sabo številne države," je ocenil Tonin, ki je napoved Berlina označil za "veliko spremembo" na področju skupne obrambe, ki so jo danes pozdravili tudi številni ministri unije.

Pri tem je spomnil, da je Slovenija pri uresničevanju cilja dveh odstotkov BDP za obrambo med članicami Nata na 25. mestu. Kot je ob tem poudaril, si bo še naprej prizadeval za to, da bi "zastavljene cilje glede izdatkov za obrambo izpolnili".

V torek, 1. marca, ob 17. uri pa bo na Trgu republike v Ljubljani shod za mir in proti vsem političnim zlorabam vojne in stopnjevanju militarizacije, ki jo z dodatnimi nakupi orožja podpira tudi minister Tonin ter aktualna Janševa vlada.