Po podatkih ZN v Ukrajini umrlo več kot 100 civilistov

Po podatkih urada visoke komisarke Združenih narodov za človekove pravice Michelle Bachelet je v Ukrajini zaradi ruskega napada doslej umrlo več kot sto civilistov, ranjenih jih je bilo več kot 300. Med smrtnimi žrtvami je tudi najmanj sedem otrok.

Ob tem so v Ženevi včeraj po poročanju nemške tiskovne agencije dpa dodali, da je večino teh žrtev povzročila uporaba eksplozivnega orožja, vključno z obstreljevanjem težkega topništva, raketnimi izstrelki in zračnimi napadi. Po podatkih ukrajinskih virov je bilo zaradi spopadov ubitih več kot 350 civilistov.

Rusija sicer zanika navedba, da napada civilne objekte. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je napade na civiliste že označil kot popolnoma nesprejemljive. Ukrajina pa je pred Varnostnim svetom ZN Moskvo obtožila vojnih zločinov.

Ukrajinska in ruska vojska sta ob tem objavili tudi navedbe o velikih izgubah na nasprotni strani. Ukrajinska vojska je objavila, da naj bi bilo od začetka vojne ubitih več kot 5000 ruskih vojakov in uničenih 191 tankov. Po podatkih ukrajinskih virov je bilo uničenih tudi 29 ruskih helikopterjev in 29 ruskih letal.

Rusko obrambno ministrstvo pa je objavilo, da so ruske čete prodrle še 16 kilometrov v notranjost regije Lugansk na vzhodu Ukrajine. Ob tem so dodali, da so od začetka "posebne operacije" uničili več kot tisoč objektov vojaške infrastrukture, vključno z več kot 300 tanki.

Številk, ki sta jih navedli obe strani, po navedbah dpa ni bilo mogoče neodvisno preveriti. Rusija je doslej sicer priznala, da je med spopadi v Ukrajini utrpela izgube, a podrobnih številk niso sporočili.

