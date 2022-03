Janša v uniformi se neposredno primerja z Zelenskim

Domači heroji

Primerjave v slogu SDS

Vladajoča stranka ne skriva več svojih propagandnih zlorab vojne med Rusijo in Ukrajino za samopromocijske namene, sploh ne v času, ko nas čakajo državnozborske volitve in si močno želi dobrega rezultata. Ob počasnem slovesu epidemije, ki več ne nudi dovolj dobre podlage za ustvarjanje izrednih razmer in mobilizacijo množic po svoji meri, je kot naročena prišla vojna v Ukrajini. Takoj je bilo jasno, da bo diplomirani obramboslovec začutil priložnost. In jo je.

Predsednik Janez Janša je zaigral ne zgolj na karto politika mednarodnega formata, ki bo vojno znal uspešno rešiti, zato mu bo na koncu svet še hvaležen, ampak tudi na resentiment prvega slovenskega osamosvojitelja – torej tistega, ki je že vojaško izkušen in je iz spopada z bistveno večjim sovražnikom izšel kot zmagovalec, zato se mu splača prisluhniti.

Da bi v svoji psihopropagandni vizualizaciji učvrstili vtis moralnega lika vojaškega zmagovalca, ki ga igra Janša, torej kar dvojnega triumfatorja, so tokrat zaigrali na karto neposredne identifikacije; Janšo so dobesedno primerjali z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim, ki vidno izmučen v vojaški obleki poskuša bodriti svoj narod. Janša je torej Zelenski in da si bo ljudstvo lažje zamislilo podobnost med njima, so nalepili fotografijo Janše v vojaški uniformi leta 1991.

Le dve leti nazaj: Zelenski ni bil heroj, v Janševem propagandnem glasilu je bil označen za ruskega plačanca in propadlega komika, podobnega Šarcu

Vojna za neodvisno Ukrajino je torej isto kot vojna za samostojno Slovenijo, Zelenski je naš Janša in vsi, ki stiskajo pesti za ukrajinskega predsednika, ga v bistvu stiskajo za šefa SDS. Predvsem pa ga morajo obkrožiti na volilnem lističu čez en mesec. Še več, Zelenski in Janša sta predstavljena kot heroja, kajti v objavi na TikToku so še emfatično zapisali: »Heroji ne zbežijo. Heroji se borijo.«

Da bi na domače heroje ne pozabili, se v SDS trudijo po novem s protestnimi shodi – tistimi, ki so jim vsa ta leta tolikanj nasprotovali. Trudijo pa se tudi v vodstvu RTV Slovenija. Če se je komu zdelo, da je v ponedeljek zgrešil kanal, ker na prvemu programu TV Slovenija ni našel oddaje Studio City, v zameno pa je dobil pogovor Tanje Starič s predsednikom vlade, se žal ni motil: k sreči je politično vodstvo javne radiotelevizije našlo zamenjavo za Marcela Štefančiča mlajšega in povabilo najbolj kvalificiranega komentatorja, kar jih imamo. Začuda v studio ni prišel v vojaški uniformi.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**