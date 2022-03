Ruski veleposlanik: »Izgon diplomatov iz ZDA je sovražno dejanje proti Rusiji«

Prevedeno to pomeni, da so jih med drugim identificirali kot vohune

Ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov

© Wikimedia Commons

Rusija se je v ponedeljek odzvala na odločitev ZDA, da izženejo 12 ruskih diplomatov zaradi dejavnosti, ki niso v skladu z njihovim diplomatskim statusom. Prevedeno to pomeni, da so jih med drugim identificirali kot vohune. Rusija je ameriški ukrep označila za sovražno dejanje.

Ruski veleposlanik v ZDA Anatolij Antonov je izgon na svoji strani Facebooka komentiral kot sovražno dejanje proti Rusiji. Dodal je, da je globoko razočaran in v celoti zavrača ameriške trditve.

"ZDA znova niso izpolnile svoje obveznosti, da zagotovijo normalne pogoje dela za tuje misije pri ZN. Ruski diplomati so spet tarča. Ukrepi Washingtona niso namenjeni ne umirjanju položaja na mednarodni fronti in ne vzdrževanju bilateralnih odnosov med dvema velikima silama na ravni, ki je nujna za mir in mednarodno varnost."



Anatolij Antonov,

ruski veleposlanik v ZDA

