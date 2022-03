Zelenski: »Za Rusijo moramo v celoti prepovedati vstop v vsa pristanišča in vsa svetovna letališča«

Ukrajinski predsednik je pozval h globalni prepovedi za ruska letala in ladje

Ukrajjinski predsednik Volodimir Zelenski

© Oleg Dubyna / Flickr

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj pozval h globalni prepovedi za ruska letala in ladje, ki uporabljajo tuja letališča ali pristanišča. Globalna prepoved naj bi bila kazen za napad Moskve na Ukrajino, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Zelenski.

"Za to državo moramo v celoti prepovedati vstop v vsa pristanišča, vse kanale in vsa svetovna letališča," je na Facebooku objavil ukrajinski predsednik. Ob tem je mednarodno skupnost pozval, naj "razmisli o popolnem zaprtju neba za ruske rakete, letala in helikopterje".

Ukrajinski predsednik je Rusijo tudi obtožil, da je v ponedeljek "bombardirala in streljala" na ukrajinsko ozemlje, da bi "pritiskala" na Kijev med prvimi pogovori obeh strani o konfliktu. Glede kampanje pritiska na ukrajinske voditelje je Zelenski ruski strani še sporočil, naj ne izgublja časa.