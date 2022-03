Profesorji ruščine v Sloveniji izrazili podporo ukrajinskemu narodu

Izrazili so ogorčenje in žalost nad "nerazumno vojaško odločitvijo trenutne ruske vladajoče politike in njenega predsednika"

Ruski predsednik Vladimir Putin

Profesorji ruščine v Sloveniji so v pismu za javnost izrazili podporo ukrajinskemu narodu, ki se sooča z rusko invazijo. Izrazili so ogorčenje in žalost nad "nerazumno vojaško odločitvijo trenutne ruske vladajoče politike in njenega predsednika".

"Kot jezikoslovci radi spoznavamo in občudujemo različne jezike in njihove kulture, tako je tudi v primeru Ukrajine in Rusije. Pri nas ni prostora za vojne ali kakršne koli druge oblike sovraštva, ampak zgolj za gradnjo mostov in toplih prijateljskih odnosov z obema državama, katerih kultura in umetnost sta vsem nam že veliko dali," so zapisali.

Dodali so, da nobena vojna ali politika ne more premagati ljubezni in občudovanja obeh kultur, tako ukrajinske kot ruske. "Temu bomo ostali zvesti še naprej. Ne verjamemo v sovražne odnose, vemo, da so jeziki, kultura in umetnost nad tem, zato skupaj z Ukrajinci in številnimi Rusi kličemo k takojšnjemu miru in pomiritvi," so zaključili.