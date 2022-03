Golob bi odstranil ograjo na meji s Hrvaško

Gibanje Svoboda bo na predvolilni konvenciji 19. marca predstavilo vse kandidate za parlamentarne volitve. Do takrat bodo nekatere skrivali, saj bi po mnenju predsednika stranke Roberta Goloba sicer trpeli sankcije.

Robert Golob med drugim meni, da je potreben premislek o energetski politiki, ki ne sme več temeljiti na zemeljskem plinu, pač pa na obnovljivih virih energije in novih generacijah jedrskih tehnologij.

Gibanje Svoboda bo na predvolilni konvenciji 19. marca predstavilo vse kandidate za parlamentarne volitve in celoten program, je napovedal predsednik te stranke Robert Golob. Podrobnosti še ni razkril, se pa ob trenutnih geopolitičnih razmerah zavzema za spremembe energetske, obrambne in zunanje politike. Odstranil bi tudi ograjo na meji s Hrvaško.

Kot je na novinarski konferenci napovedal Golob, bodo na konvenciji predstavili vse kandidate za državnozborske volitve in celoten program. "Sicer pa ne želimo z 200-stranskimi dokumenti utrujati javnosti, dokler to ni aktualno," je dejal Golob. Po njegovih besedah na programu danes dela več kot 60 strokovnjakov iz različnih sfer. Nekateri od njih bodo tudi na kandidatni listi Gibanja Svoboda, večina pa jih je po njegovih besedah pripravljena, da "se kasneje vključi v izvršno vejo oblasti".

Kot je še povedal Golob, so se nekateri kandidati že razkrili javnosti, drugi pa tega še ne želijo storiti. "Danes se morajo nekateri zaradi razmer, v katerih smo, skrivati in se ne smejo kazati javnosti, ker bi sicer trpeli sankcije. Žalostno, ampak tako demokracijo trenutno imamo," je dodal.

Gibanje se pred volitvami ne bo povezalo z nobeno drugo stranko, saj ne bi imeli vpliva na izbiro kandidatov in ne bo vedeli, kakšne in čigave interese bi zastopali ti poslanci. Kot je še poudaril, so v gibanju "zelo temeljiti pri preverjanju kandidatov". Tudi s strankami KUL po njegovih besedah ne bodo imeli predvolilnih dogovorov o delitvi oblasti po volitvah.

Na novinarski konferenci je spregovoril tudi o aktualnih razmerah zaradi ruske agresije v Ukrajini, ki jo v stranki najostreje obsojajo. Golob pričakuje tudi odločno ukrepanje slovenske politike, pri čemer je navedel nekatere nujne ukrepe. Med kratkoročnimi je čimprejšnja pomoč Ukrajini, poleg tega se zavzema za odprt prehod beguncev čez ozemlje Slovenije v druge države, saj pričakuje, da Slovenija ne bo njihova ciljna država.

Ob tem se je zavzel za odstranitev ograje na meji s sosednjo Hrvaško, saj se je po njegovem mnenju izkazala za neučinkovito in ni prispevala k zajezitvi begunskih tokov.

Med ukrepi, ki so po njegovem mnenju nujni, je tudi pomoč slovenskim državljanom in podjetjem zaradi sankcij proti Rusiji, ki so sicer po njegovi oceni potrebne.

Poleg kratkoročnih ukrepov se moramo po njegovih besedah tudi zavedati, da bo energetska draginja ostala in da bodo naslednji dve leti svetovne cene energentov ostale visoke. Zato je potreben premislek o energetski politiki, ki ne sme več temeljiti na zemeljskem plinu, pač pa na obnovljivih virih energije in novih generacijah jedrskih tehnologij.

Golob je še poudaril, da bo treba premisliti o spremembah obrambne politike. Zavzema se za povečevanje obrambnega proračuna, a pri tem mora iti Slovenija po poti pametne specializacije ter "vlagati v tiste tržne niše, kjer je lahko faktor in lahko prispeva k svetovnemu miru". Ocenjuje, da Slovenija lahko največ ponudi na segmentu civilne zaščite in reševanja.

Prav tako je treba po njegovem mnenju temeljito razmisliti o naši zunanji politiki, saj "nobena resna država ne vodi zunanje politike preko Twitterja enega posameznika, še najmanj tako, da se hujska k dodatnim spopadom".

Ob tem je komentiral tudi zapis na vladnem Twitterju o primerjavi med begunci iz različnih okolij, ki so ga sicer pozneje izbrisali. "Vsak človek je človek, kar pomeni, da je tudi vsak begunec begunec. Nobenega razlikovanja med njimi, zato ker je eden drugačne barve ali druge veroizpovedi, ne smemo in ne bomo dopustili," je poudaril. Omenjeni zapis je označil kot "sramoto vlade".

Golob se je dotaknil tudi dogajanja na Radioteleviziji Slovenija (RTVS) in izrazil željo, da bo prihodnja koalicija med prvimi pripravila nov zakon o RTVS. "Ali bo ta sestavni del našega programa, bomo videli 19. marca," je še dodal.

Na novinarski konferenci je sodeloval tudi nekdanji minister za obrambo Anton Grizold, ki sodeluje pri pripravi programa s tega področja.

