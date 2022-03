Skupina Anonymous uradno sprožila kibernetsko vojno proti ruski vladi

Kolektiv Anonymous je pozval vse hekerje sveta, naj se združijo in skupaj napadajo rusko državo

Vplivni hekerski kolektiv je v videu ruskega predsednika Putina opozoril, naj spoštuje človekove pravice in svoboščine

Globalna hekerska skupina Anonymous je na Twitterju sporočila, da je sprožila kibernetsko vojno proti Rusiji zaradi napada na Ukrajino. Skupina je pozvala vse hekerje sveta, naj se združijo in skupaj napadajo Rusijo.

Anonymous je že prevzel odgovornost za blokado spletne strani naftnega velikana Gazprom, državnega medija RT in številnih ruskih ter beloruskih vladnih agencij. Twitter račun Anonymousa ima 7,4 milijona sledilcev, čeprav naj ne bi šlo za uradni račun skupine.

Vojna napoved je bila objavljena že 24. februarja, od takrat naprej pa se vrstijo napadi na rusko informacijsko infrastrukturo, objave tajnih dokumentov in podobno.

"Rusija uporablja bombe proti nedolžnim, Anonymous ima laserje za pobijanje ruskih vladnih strani. Anonymous izvaja operacije za blokade ruskih vladnih spletnih strani in objave informacij Rusom, da se jih osvobodi državnega cenzorskega stroja Vladimirja Putina. Izvajamo tudi operacije za ohranitev ukrajinskega interneta," je sporočil Anonymous in hkrati zanikal, da gre za uradni račun skupine, ki se razglaša kot decentralizirano gibanje.

Uradna napoved hekerske vojne proti ruski vladi

Rusija se je zaradi napada na Ukrajino znašla pod velikim mednarodnim pritiskom in pritisk gre od velikih sankcij proti ruski centralni banki pa vse do barov po ZDA in v drugih državah, ki so prenehali prodajati rusko vodko.

Walt Disney več ne bo objavljal svojih filmov v Rusiji, Rusi ne morejo opravljati plačil preko ApplePay, Visa in MasterCard sta blokirala poslovanje ruskih finančnih ustanov, ruske športnike izključujejo iz mednarodnih športnih zvez in tako naprej.

Rusija po drugi strani vodi svojo spletno vojno proti Ukrajini z napadi na vladne strani, na napade pa so pripravljeni tudi v ZDA.

UpYJ-Mw1trM