V napadih uničena tudi zgradba s slovenskim konzulatom

Po navedbah ministrstva uslužbenci konzulata v napadu niso bili poškodovani

V napadu ruske vojske na ukrajinsko mesto Harkov je bila poškodovana tudi zgradba, v kateri je slovenski konzulat, je na Twitterju zapisalo slovensko zunanje ministrstvo. Po navedbah ministrstva uslužbenci konzulata v napadu niso bili poškodovani.

"Žal smo bili obveščeni, da je bil v enem izmed vojaških napadov na mesto Harkov uničen tudi konzulat Republike Slovenije v Ukrajini. Obsojamo to nezaslišano dejanje Ruske federacije in agresijo nad Ukrajino," so zapisali na MZZ.

Uslužbenci konzulata, ki ga vodi častni konzul Anatolij Bondarenko, v napadu po navedbah MZZ niso bili ranjeni.

Ministrstvo za zunanje zadeve RS

Da je bilo uničeno poslopje s slovenskim konzulatom, je na Twitterju že pred tem sporočil veleposlanik EU v Ukrajini Matti Maasikas. "Kot 'kolateralna diplomatska škoda' je bil uničen tudi slovenski konzulat v Harkovu," je tvitnil.

Ruske sile so danes izvajale intenzivne napade na drugo največje ukrajinsko mesto Harkov. Po navedbah ukrajinske reševalne službe je bilo v letalskem napadu na stanovanjsko stavbo ubitih najmanj osem ljudi, šest pa ranjenih. O napadih na Harkov, ki so zahtevali smrtne žrtve, so poročali že pred tem.

Slovenija ima poleg tistega v Harkovu še konzulata s častnim konzulom v Žitomirju in Odesi.

