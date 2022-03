Biden: »Putinova vojna bo Rusijo oslabila, preostali svet pa utrdila«

Ameriški predsednik Joe Biden je v govoru med drugim dejal, da nas zgodovina uči, da "ko diktatorji ne plačajo za agresijo, je še več kaosa"

Ameriški predsednik Joe Biden je zagotovil, da bodo ZDA z zavezniki branile vsak centimeter ozemlja zveze Nato, v Ukrajini pa se ameriški vojaki ne bodo borili proti Rusom.

Ameriški predsednik Joe Biden je uvodni del govora o položaju v državi posvetil ruskemu napadu na Ukrajino in zatrdil, da bo svoboda vedno slavila nad tiranijo. Ob nizanju že sprejetih sankcij proti Rusiji je napovedal še zaprtje ameriškega zračnega prostora za ruska letala.

Ukrajina je bila opazno prisotna v kongresni dvorani, saj so bili nekateri kongresniki in senatorji ter gostje oblečeni v modro in rumeno barvo ukrajinske zastave. Med častnimi gosti na galeriji je bila ob prvi dami Jill Biden tudi ukrajinska veleposlanica v ZDA Oksana Markarova.

"Zgodovina nas uči, da ko diktatorji ne plačajo za agresijo, je še več kaosa. Zvezo Nato smo ustvarili zato, da ohranja mir in stabilnost v Evropi. Ruski predsednik Vladimir Putin je mislil, da nas bo s svojo neizzvano vojno razdelil doma in v Evropi, vendar se je zmotil. Bili smo pripravljeni in enotni in enotni smo ostali," je dejal Biden in zagotovil nadaljnjo podporo Ukrajini.

"Naj nas jeklena volja Ukrajincev navdihuje še naprej," je dejal in zagotovil, da bodo ZDA z zavezniki branile vsak centimeter ozemlja zveze Nato, v Ukrajini pa se ameriški vojaki ne bodo borili proti Rusom.

Joe Biden,

predsednik ZDA

Zatrdil je, da je Putin bolj osamljen kot kadarkoli doslej, naštel je doslej sprejete sankcije, ruskim oligarhom pa zagrozil, da jim bodo vzeli luksuzne jahte in drugo premoženje, ki so ga pridobili po zaslugi skorumpiranega režima. Napovedal je ustanovitev posebne delovne skupine pravosodnega ministrstva ZDA za ta namen.

"Ukrajinci se pogumno borijo in naslednji dnevi, tedni in meseci bodo težki. Morda bo zmagal na bojišču, na dolgi rok pa bo plačal visoko ceno," je dejal Biden o Putinu in zagotovil, da sprejemajo ukrepe za zaščito gospodarstev ZDA ter zaveznikov, tudi s kolektivno sprostitvijo 60 milijonov sodov naftnih rezerv.

"Putinova vojna bo Rusijo oslabila, preostali svet pa utrdila," je dejal Biden, preden se je posvetil domačim temam.

Najprej je naštel, kaj mu je uspelo, to sta zakon o pomoči Američanom in podjetjem zaradi pandemije covida-19 in zakon o obnovi infrastrukture, pri čemer je pohvalil tudi republikance, ki so sodelovali. Ko je omenil, da je njegov zakon o pomoči storil več za Američane kot zakon prejšnje vlade o davčnih olajšavah, so republikanci začeli godrnjati, od zagotovilu, da vlada podpira porabo za izdelke, narejene v ZDA, pa so mu ploskali vsi.

Omenil je, da so ustvarili 6,5 milijona novih delovnih mest, gospodarstvo je raslo najhitreje v zadnjih 40 letih. Napovedal je, da bo zaradi infrastrukturnega zakona kmalu steklo 4000 projektov, od obnove avtocest, mostov do postavitve 500.000 polnilnic za električne avtomobile.

Posebej je izpostavil dogovor o projektu Intela za gradnjo velikega objekta za proizvodnjo čipov z 10.000 delovnimi mesti in vlaganja Forda v proizvodnjo električnih vozil.

Priznal je visoko inflacijo, ki je eden od glavnih razlogov, da ima sedaj le okrog 40-odstotno podporo med Američani. Dejal je, da je tretjina inflacije posledica pomanjkanja avtomobilskih čipov. Podjetja je pozval, naj znižajo stroške, ne pa plač, in pozval k povečanju proizvodnje v ZDA, namesto da se zanašajo na tuje oskrbovalne verige.

Osnova Bidnovega gospodarskega načrta je znižanje stroškov zdravil na recept in zdravstva. Izpostavil je 13-letnika z diabetesom, ki plačuje za inzulin 30-krat več kot znaša cena proizvodnje. Kongres je pozval k potrditvi ustrezne zakonodaje v ta namen in znižanju stroškov otroškega varstva, ki v ZDA stane povprečno 14.000 dolarjev na leto za otroka.

Pozval je k reformi davčnega sistema in zagotovil, da pod njegovo vlado nihče, ki zasluži manj kot 400.000 dolarjev na leto, ne bo plačal niti centa višjih davkov.

Biden je dejal, da se zaveda, da je vsem že dovolj covida-19 ter spomnil na skoraj milijon mrtvih Američanov. Za nadaljevanje boja je predlagal štiri korake - cepljenje in zdravljenje, priprava na nove različice, konec zapiranja šol in podjetij ter nadaljevanje pomoči svetu.

Biden je do konca govora nanizal številne druge teme, kot je boj proti kriminalu, nadaljeval bo boj proti orožju, zato je od kongresa zahteval ukrepe.

Napadel je zakone za zmanjšanje volilne udeležbe v republikanskih državah, govoril je tudi o zaščiti meje, pravicah pripadnikov LGBTQ, boju proti raku.

V času govora je bilo v Washingtonu nekaj manjših protestov, napoved o blokadi tovornjakarjev pa se ni uresničila.

Republikanski odgovor na Bidnov govor je podala guvernerka Iowe Kim Reynolds, ki ga je obtožila, da je "še bolj razdelil Ameriko", da vodi "šibko zunanjo politik"o.

