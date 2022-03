Takojšnja zaščita za begunce iz Ukrajine

Direktiva o začasni zaščiti iz leta 2001, sprejeta v odziv na takratno množico beguncev iz BiH in s Kosova zaradi vojne na območju bivše Jugoslavije

Ukrajinski begunci na ukrajinsko-poljski meji

© Piotr Malinowski

Evropska komisija je v pomoč Ukrajini v vojni z Rusijo danes predlagala sploh prvo uporabo evropske zakonodaje, ki omogoča takojšnjo začasno zaščito beguncev. Gre za uporabo direktive o začasni zaščiti iz leta 2001, sprejete v odziv na takratno množico beguncev iz BiH in s Kosova zaradi vojne na območju bivše Jugoslavije.

Komisija je uporabo direktive o začasni zaščiti predlagala za zagotovitev hitre in učinkovite pomoči beguncem iz Ukrajine, ki bežijo pred vojno. To beguncem omogoča začasno zaščito v EU, vključno z dovoljenjem za bivanje ter dostopom do izobraževanja in trga dela, so pojasnili v komisiji.

Predsednica komisije Ursula von der Leyen je ob tem poudarila, da so v Evropi dobrodošli vsi, ki bežijo pred bombami ruskega predsednika Vladimirja Putina, ter da bodo zavarovali tiste, ki potrebujejo zaščito in ki želijo varno nazaj domov.

Poleg tega je komisija danes predstavila smernice za ukrepanje na mejnih prehodih, s katerimi med drugim priporoča vzpostavitev posebnih pasov za humanitarno pomoč.

O predlogih bodo v četrtek na zasedanju v Bruslju razpravljali notranji ministri EU. Na neformalnem sestanku v nedeljo je uporabo direktive o začasni zaščiti podprla večina držav, med njimi Slovenija.

Če bodo uporabo direktive podprli, se začne začasna zaščita izvajati takoj, sprva za eno leto. To obdobje je mogoče podaljšati dvakrat za šest mesecev do enega leta. Komisija pa lahko kadar koli predlaga ustavitev uporabe, če se razmere umirijo, ali jo podaljša še za eno leto, so pojasnili v komisiji.

Direktiva o začasni zaščiti iz leta 2001 določa ravnanje v primeru množičnega ali nenadnega prihoda razseljenih oseb. Beguncu s kriznega območja zagotavlja pravico do začasne zaščite v članici unije, ki vključuje pravico do dela, nastanitve, nujne zdravstvene zaščite, finančne pomoči in izobraževanja.

