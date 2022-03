V Slovenijo prispelo cepivo Novavax

Prva pošiljka s 36.000 odmerki

Prve dobave cepiva proti covidu-19 podjetja Novavax so že v Sloveniji

© Jernej Furman / Flickr

Prva pošiljka s 36.000 odmerki cepiva proti covidu-19 proizvajalca Novavax je v torek prispela v Slovenijo, je objavljeno na spletni Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). V cepilnih centrih bo za uporabo predvidoma na voljo v četrtek.

Cepivo, imenovano nuvaxovid, je razvilo ameriško podjetje Novavax. "Deluje tako, da telo pripravi na to, da se brani pred covidom-19," so zapisali na strani NIJZ.

"Vsebuje različico beljakovine bodice virusa, ki je bila proizvedena v laboratoriju. Vsebuje tudi adjuvans, tj. snov, ki pomaga okrepiti imunski odziv na cepivo. Ko oseba prejme cepivo, imunski sistem prepozna beljakovino v cepivu kot tujek in začne proti njej tvoriti naravno obrambo - protitelesa in celice T," pojasnjujejo na NIJZ.

"Če bo kasneje cepljena oseba v stiku z novim koronavirusom, bo imunski sistem prepoznal beljakovino bodice na virusu in bo pripravljen, da cepljenega zaščiti pred težjim potekom covida-19," dodajajo.

Cepivo je namenjeno starejšim od 18 let. "Zaščita je vzpostavljena sedem dni po drugem prejetem odmerku," navaja NIJZ.

"Novavaxovo cepivo je beljakovinsko cepivo. Ta cepiva, ki vsebujejo delce proteinov, edinstvenih za virus, se uporabljajo že več let in imajo po navedbah NIJZ dober varnostni profil. Njihova izdelava je relativno enostavna, ob tem pa jih je več mesecev mogoče hraniti na normalni temperaturi v hladilniku (od dve do osem stopinj Celzija)," je zapisano na spletni strani NIJZ.

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ je na sestanku 16. februarja že sprejela priporočila glede cepljenja s cepivom Novavax. Člani skupine priporočajo cepljenje z dvema odmerkoma cepiva v razmaku najmanj treh tednov, za poživitvene odmerke pa cepivo za zdaj ni registrirano.

Cepivo Novavax je peto cepivo proti covidu-19, ki ga je odobrila Evropska agencija za zdravila (Ema) in je 20. decembra lani dobilo tudi zeleno luč Evropske komisije.

Ema je Novavaxovo cepivo odobrila za uporabo pri starejših od 18 let, v dveh odmerkih v razmiku treh tednov. "Analize so pokazale, da je cepivo 90-odstotno učinkovito, stranski učinki pa blagi ali zmerni," so sporočili iz agencije.