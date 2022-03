Na filmskem festivalu v Cannesu ne bo ruskih filmov

Evropska filmska akademija (EFA) je obsodila vojno v Ukrajini in se pridružila Ukrajinski filmski akademiji pri bojkotu ruskih filmov

Filmski festival v Cannesu

© Flickr

Evropska filmska akademija (EFA) je obsodila vojno v Ukrajini in se pridružila Ukrajinski filmski akademiji pri bojkotu ruskih filmov, piše na spletni strani akademije. EFA tako ne bo upoštevala ruskih filmov pri letošnji podelitvi nagrad. Ruski predstavniki so izključeni tudi iz programa letošnjega filmskega festivala v Cannesu, ki bo potekal od 17. do 28. maja.

"Akademija ostro obsoja vojno, ki jo je začela Rusija - spoštovati je treba suverenost in ozemlje Ukrajine," piše na spletni strani EFA. In še: "Putinova dejanja so grozljiva in popolnoma nesprejemljiva ter jih ostro obsojamo."

Kot so še zapisali, jih "močno skrbi usoda Ukrajincev in njihova srca so z ukrajinsko filmsko skupnostjo". "Zavedamo se, da se več naših članov z orožjem bori proti agresorju. Akademija bo zato izključila ruske filme iz letošnjih evropskih filmskih nagrad, ob tem podpiramo vsak element bojkota."

Dodali so, da se sicer zavedajo, da bi se morali odzvati že prej. "Vendar je bilo treba slediti našim demokratičnim procesom," so pojasnili in dodali: "Medtem ko so ti potekali, je Evropska filmska akademija vzporedno in tiho delovala v zakulisju, uspelo ji je zbrati sredstva in sestaviti podporne strukture."

Zapis so sklenili z besedami: "Zato izkoriščamo to priložnost, da nedvoumno izrazimo svoj protest proti tej gnusni vojni ter da ponovno potrdimo in ponovimo našo solidarnost z junaškim ljudstvom Ukrajine."

Ruski predstavniki pa so izključeni tudi iz letošnjega filmskega festivala v Cannesu. Po pisanju nemške tiskovne agencije dpa festival ruskim delegacijam zaenkrat onemogoča udeležbo na letošnjem festivalu. To bo veljalo, dokler se ruski napad ne konča in ne bodo doseženi pogoji, s katerimi bo zadovoljno ljudstvo Ukrajine, je v torek sporočilo vodstvo festivala. Prav tako na festivalu ne bodo sprejeli nikogar, ki je povezan z rusko vlado.

Vodstvo festivala se je ob tem poklonilo pogumu vseh, ki v Rusiji tvegajo in protestirajo proti agresiji in invaziji na Ukrajino.