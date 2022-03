Na Madžarskem že več kot 100.000 ukrajinskih beguncev

© pixabay.com

Od začetka ruskega napada na Ukrajino se je na Madžarsko doslej zateklo okoli 105.000 ukrajinskih beguncev, je sporočila madžarska policija. Dodali so, da se je v Ukrajino, ki je sosednja država Madžarske, vrnilo približno 21.000 Ukrajincev, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Madžarski policijski urad za tujce je včeraj objavil, da so doslej prejeli 313 prošenj za azil, ki so povezane z begom iz Ukrajine, vendar pri tem niso navedli, koliko prosilcev za azil je bilo Ukrajincev.

So pa v Budimpešti objavili, da se je na policijski urad za tujce s prošnjo za pomoč prijavilo 200 ljudi iz tretjih držav, ki so v ponedeljek zvečer prispeli v Budimpešto z vlakom iz Ukrajine. Po poročanju medijev so državljani tretjih držav večinoma študenti ali delavci migranti iz Afrike ali Azije, ki živijo v Ukrajini.

Meja med Madžarsko in Ukrajino je dolga okoli 140 kilometrov. Na njej je pet cestnih mejnih prehodov ter mednarodni železniški mejni prehod na progi med mestom Čop na zahodu Ukrajine in madžarskim mestom Zahony na vzhodu države.