Film o prostituciji v Sloveniji

V Kinu Šiška bodo nocoj premierno predvajali dokumentarno-igrani film o prostituciji v Sloveniji režiserja Janija Severja. Film predstavlja avtentično pričevanje dekleta, ki ji je uspelo s pomočjo društva Ključ po izkušnji v prostituciji ponovno začeti svobodno življenje.

Skozi besede dekleta in igrane prizore lahko gledalec spozna realnost prostitucije v Sloveniji. Njeno pričevanje s svojo življenjsko zgodbo dopolnjuje Katjuša Popovič, nekdanja kriminalistka in ustanoviteljica društva Ključ. Širše ozadje slikajo tudi intervjuji s strokovnjaki za to področje.

"Statistika je o prostituciji v Sloveniji slepa. Jasno je le, da se s to dejavnostjo ukvarja ogromno ljudi in da je tesno povezana s trgovino z ljudmi, suženjskimi odnosi in kriminalnim podzemljem," piše v napovedniku filma.

Film po scenariju Janija Severja, Stojana Pelka in Miloša Kaluska je nastal v produkciji Sever & Sever za RTV Slovenija, kjer ga bodo premierno prikazali 5. aprila na prvem televizijskem programu.

Vloge so odigrali Vanja Plut, Irena Kovačevič, Petja Labovič, Boris Mihalj in Nina Kokelj. Direktorja fotografije sta bila Mitja Ličen in Darko Herič.

