V spopadih v Ukrajini je bilo ubitih vsaj 13 otrok

Številni otroci so bili ranjeni, še več pa jih doživlja hude travme zaradi nasilja, ki se odvija okoli njih, so poudarili v Unicefu

© unicef.org

Po podatkih, ki jih je preveril urad visokega komisarja Združenih narodov (ZN) za človekove pravice, je bilo v spopadih v Ukrajini ubitih vsaj 13 otrok, so opozorili pri Unicefu. Dodali so, da se bo to število verjetno še povečalo. Številni otroci so bili ranjeni, še več pa jih doživlja hude travme zaradi nasilja, ki se odvija okoli njih, so poudarili.

Prav tako več sto tisoč otrok ne hodi v šolo. Vseh 7,5 milijonov otrok v Ukrajini pa je izpostavljenih večjemu tveganju, so pojasnili. Ob tem so izpostavili, da begunska kriza eksponentno narašča, zaradi česar je tudi humanitarnih potreb vse več, kar polovica ljudi na begu pa je otrok.

Zaradi poškodovane infrastrukture več sto tisoč ljudi nima več dostopa do čiste pitne vode in elektrike. Neeksplodirana ubojna sredstva in drugo eksplozivno orožje na poseljenih območjih predstavljajo resnično in vseprisotno nevarnost, so dodali.

"Trenutno je v Ukrajini 140 ljudi, ki delajo za Unicef, v državo pa jih pošiljamo še več, da bodo lahko izpolnili vse potrebe. Na vzhodu države deluje devet mobilnih ekip za zaščito otrok, ki jih podpira Unicef in ki poskušajo pomagati otrokom s psihosocialno oskrbo, podporo na področju duševnega zdravja in zaščitnimi storitvami, kjer koli je to mogoče," so zapisali. Hkrati so opozorili, da je okolje, v katerem delujejo v Ukrajini, izjemno zapleteno. Zaradi omejevanja dostopa in hitro spreminjajočih se bojnih linij je namreč še toliko težje zagotoviti nujno potrebne zaloge in storitve.

Pri slovenski fundaciji za Unicef so pojasnili, da vsi, ki želijo pomagati, to lahko storijo preko spletne strani www.unicef.si ali pošljejo SMS s ključno besedo UNICEF10 na 1919 in darujejo 10 evrov ali UNICEF5 in darujejo 5 evrov. Možno pa je tudi nakazilo na TRR SI56 0201 3025 9875 526, sklic: SI 00 41103, prejemnik: Slovenska fundacija za Unicef, Pavšičeva 1, 1000 Ljubljana.

2yAn-2SKur8