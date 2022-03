Združeni narodi z veliko večino obsodili ruski napad na Ukrajino

Generalna skupščina ZN je po treh dneh izrednega zasedanja s 141 glasovi proti petim in 35 vzdržanimi potrdila predlog resolucije, ki obsoja rusko agresijo in zahteva takojšen konec spopadov ter umik ruskih enot iz Ukrajine. Po objavi izida glasovanja je v dvorani Generalne skupščine zadonel bučen aplavz.

Resolucija, ki jo je ob podpori evropskih držav, med njimi Slovenije, predlagala Ukrajina, zahteva takojšen umik ruskih sil, najostreje "obžaluje" invazijo, kar je izraz, ki so ga sprejeli namesto izraza "obsoja", da dobijo večjo podporo.

Resolucija obsoja odločitev ruskega predsednika Vladimirja Putina, da poviša pripravljenost svojih jedrskih sil, in zahteva, naj Rusija preneha z nezakonitimi grožnjami drugim članicam ZN ali uporabo sile proti drugim članicam ZN.

Resolucija, ki je za uspeh potrebovala 100 glasov, dobila pa 41 več, izraža globoko zaskrbljenost nad poročili o napadih na civilne cilje, kot so šole in bolnišnice, in nad poročili o civilnih žrtvah.

Generalna skupščina ZN je simbolično, vendar odmevno in pomembno resolucijo sprejela potem, ko je Rusija v petek vložila veto na podobno resolucijo v Varnostnem svetu ZN. Izid glasovanja je potrdil upanje predlagateljev, da se bo pokazalo, kako osamljena je Rusija v mednarodni skupnosti.

Njena zaveznica Kitajska se je pri glasovanju vzdržala, tako kot tudi Kuba, z Rusijo pa so proti resoluciji glasovale Eritreja, Severna Koreja, Sirija in Belorusija. Za resolucijo sta med drugim glasovali tudi Brazilija in Mehika, ki se nočeta pridružiti sankcijam proti Rusiji. Resolucijo je podprla tudi Srbija.

Nekaj članic Generalne skupščine ZN ni glasovalo, ker zaradi dolgov nimajo pravice do glasovanja ali iz drugih razlogov. Poleg Kitajske so se med drugim vzdržale še Indija, Irak, Iran, Pakistan, Južna Afrika in nekaj drugih predvsem afriških držav.

"Prišli so, da Ukrajini vzamejo pravico do obstoja. Jasno je, da ruski cilj ni okupacija, ampak genocid."



Sergij Kislica,

ukrajinski veleposlanik pri ZN

Ukrajinski veleposlanik pri ZN Sergij Kislica je pred glasovanjem Rusijo obtožil, da izvaja genocid. "Prišli so, da Ukrajini vzamejo pravico do obstoja. Jasno je, da ruski cilj ni okupacija, ampak genocid," je dejal.

Njegov ruski kolega Vasilij Nebenzija je nato odgovoril, da je Ukrajina polna neonacistov, zahodne države pa obtožil izsiljevanja, da prisilijo druge članice ZN v glasovanje za resolucijo.

Osamljenost Rusije, ki s svojimi argumenti ni uspela prepričati mednarodne skupnosti, se je pokazala že v razpravi pred glasovanjem, uspeh resolucije pa jo je dokončno potrdil.

