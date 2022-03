Ruski milijarder Abramovič bo prodal angleški klub Chelsea

Roman Abramovič se je za ta korak odločil po številnih pritiskih zaradi ruske vojaške invazije na Ukrajino. Ob tem bo ustanovil fundacijo, ki bo skrbela za žrtve vojne v Ukrajini.

Ruski tajkun Roman Abramovič je danes napovedal, da bo prodal angleški nogometni klub Chelsea. Njegov zapis je objavljen na uradni spletni strani slovite londonske zasedbe.

"To odločitev sem sprejel v interesu kluba. V trenutni situaciji sem se odločil za prodajo kluba, verjamem, da je to v najboljšem interesu kluba, navijačev, zaposlenih, sponzorjev in partnerjev," je uvodoma zapisal Abramovič, ki se je za ta korak odločil po številnih pritiskih zaradi ruske vojaške invazije na Ukrajino.

"To ne bo hiter proces. Ne bom terjal poplačila posojil. V tej zgodbi nisem bil nikoli zaradi denarja, ampak zaradi strasti do igre in kluba. Naročil sem, da se ustanovi fundacija, ki bo dobila denar od prodaje. Skrbela bo za žrtve vojne v Ukrajini. To je bila izjemno težka odločitev, boli me, da se moram posloviti na ta način. Verjamem pa, da je v to najboljšem interesu kluba," je dodal 55-letni Rus.

Roman Abramovič

"Upam, da bom lahko obiskal stadion in se poslovil od vseh navijačev in privržencev kluba. Privilegij je bil, da sem lahko bil del kluba in ponosen sem na naše dosežke. Chelsea bom vedno nosil v srcu," je še na koncu dodal nekdaj tesni sodelavec ruskega predsednika Vladimirja Putina Abramovič, ki je londonski klub kupil junija leta 2003.

Od tega leta naprej je ekipa iz Stamford Bridga dvakrat osvojila ligo prvakov, petkrat premier league, dvakrat pa angleški pokal FA.

Željo po nakupu Chelseaja je že pokazal švicarski milijarder in filantrop Hansjörg Wyss.

